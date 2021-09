Jóvenes representarán al Perú en Olimpiadas Latinoamericanas de Astronomía y Astronáutica

Jóvenes promesas representarán al Perú en las Olimpiadas Latinoamericanas de Astronomía y Astronáutica tras haberse colocado en los primeros lugares en la 5ta Olimpiada Peruana de Astronomía y Astronáutica 2021 Bicentenario, la cual se desarrolló del 20 al 27 de agosto en el país. En dicho evento participaron cerca de 200 alumnos de Lima y otras regiones.

La mayoría de los ganadores en el concurso local son de colegios de Lima y Huacho. Un gran porcentaje de ellos pertenecen, por ejemplo, a la institución educativa Prolog.

Entre los afortunados que representarán al Perú mundialmente están Dylan Bailon Minaya y Yirian Aguilar Romero; el primero de ellos obtuvo medalla de oro en el 2020 y la segunda medalla de plata el mismo año. Ambos son del colegio Prolog y participarán por segunda vez internacionalmente.

También se destaca la participación de Mario Gavilonio con medalla de oro y Kerry Bailon Minaya con medalla de bronce, ambos del nivel básico del centro educativo ya mencionado.

Hermanos Bailon son de Puno y ganaron beca en el colegio Prolog por su prolijo y resaltante desempeño. Foto: difusión

En esta oportunidad, los hermanos Bailon llegarán juntos a la Olimpiadas Latinoamericanas de Astronomía y Astronáutica para demostrar su talento y conocimientos. Ellos son provenientes de Puno y obtuvieron una beca en el colegio Prolog para reforzar sus habilidades.

“Empecé a prepararme para participar en olimpiadas desde tercero de secundaria. Tuve muchas dificultades en estas clases virtuales que se empezaron a dar desde que comenzó la pandemia, por ejemplo, a veces mi luz se iba en plena clase o mi Internet se ponía muy lento, pero el profesor grababa las clases y me las enviaba para que yo pudiera escucharlas. Sin embargo, esto no me impidió seguir esforzándome para lograr los objetivos que ya tenía trazados. Agradezco al colegio por la beca que me otorgó, a los profesores por el apoyo permanente que me han dado y a mi familia por su apoyo incondicional. Este logro se lo dedico a los peruanos que día a día luchan por salir adelante y sobre todo a mi patria por un bicentenario con más oportunidades para los jóvenes talentos”, manifiesta Yirian Aguilar Romero.

Ganadores de la Olimpiada Peruana de Astronomía y Astronáutica 2021 Bicentenario:

Medalla de oro

Mario Gilvonio

Yirian Aguilar Romero

Medalla de plata

Dylan Bailon

Medalla de bronce