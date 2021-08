Carretera Central: agencia del bus accidentado en Matucana se encuentra cerrada

La agencia en Lima de la empresa León Express, propietaria del bus de transporte interprovincial que se despistó a la altura del kilómetro 72 de la Carretera Central, en Matucana, se encuentra cerrada.

Según informó RPP Noticias, familiares de las víctimas han llegado desde muy temprano a este punto, ubicado en la cuadra 15 de la avenida 28 de Julio, en el distrito de La Victoria; sin embargo, se encontraron con las puertas del lugar cerradas.

“Ahora he venido a averiguar y no hay nadie, no tenemos información. No sabemos nada. Está cerrado (la agencia), no hay nadie”, dijo una mujer al medio de comunicación.

Además, Alejo Lindo Criollo, familiar de una de las personas desaparecidas, sostuvo que han sabido que su pariente está siendo trasladado a Lima, pero no tiene más datos.

“Queremos información, sobre el SOAT, quien nos puede cubrir los gastos también. Por lo que tengo entendido, lo están trayendo a (Hospital) Bravo Chico”, agregó.

En ese sentido, también se informó que algunos familiares han encontrado información contactándose al número telefónico de la sede en Huánuco de la empresa León Express.

Sobre el caso

Un bus de transporte interprovincial se despistó a la altura del kilómetro 72 de la Carretera Central, en Matucana, la madrugada del último martes 31 de agosto. El hecho tuvo un desenlace fatal, ya que deja hasta el momento 29 fallecidos y más de 20 heridos.

Según información de América Noticias, la unidad de dos niveles pertenece a la empresa de transportes León Express y realizaba la ruta de Huánuco a Lima. Había partido aproximadamente a las 8.30 p. m. y casi seis horas después ocurrió la tragedia.

El comandante PNP Juan Aguilar, jefe de la Policía de Carreteras Centro, indicó que el motivo del incidente sería el exceso de velocidad por parte del chofer. Asimismo, precisó que el bus habría caído de una altura de 170 metros luego de impactar contra un cerro.

Asciende la cifra de decesos

De acuerdo con un reporte del Diario La República, el número de decesos asciende a 29 decesos. Algunos de los nombres son los siguientes:

Karim Acosta Pachorro, Emerson Aguilar Díaz, Jherson Apumayta Sánchez, Uber Blas Moreno, Francisco Carbajal Alejo, Jackeline Concha Jaimes, Alejandra Guerra Castro, Alejo Lino Criollo, César Mallqui Morales, Angelina Morales Vicuña, Eliomar José Núñez, Raúl Ojeda Porras, Avril Ojeda Toledo, Edward Ojeda Toledo, Alejandro Patricio Camarra, Grover Reyes Rodríguez, Camila Reyes Zárate, Máximo Trujillo Huamán, Nathaly Vásquez Flores, Julia Velásquez Rojas, Harlinton Gil Fuentes, Freddy Huarcaya Simón, Emel Tucto Soto y Maximiliano Raymundo Camones.

En tanto, el Ministerio de Salud ya comenzó a brindar atención a los heridos. Por medio de sus redes sociales, informó que están siendo atendidos en el hospital de Chosica.

Newsletter COVID-19: La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia.