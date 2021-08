Trujillo: general PNP anuncia uso de drones para combatir la delincuencia

El jefe de la 3.ª Macrorregión Policial de La Libertad, general PNP Carlos Céspedes Muñoz, manifestó que pronto Trujillo combatirá la criminalidad con apoyo de drones y más videocámaras para fortalecer la seguridad ciudadana y llevar tranquilidad a la población que se ve azotada por diversos ilícitos penales.

“Hemos solicitado ya al Gobierno regional, al alcalde provincial de Trujillo realizar una vigilancia tecnificada, y eso lo vamos a presentar en algunos días porque estamos avanzando al respecto. Es decir, vamos a empezar por la provincia de Trujillo, donde se concentra la mayor incidencia delictiva, para contar muy pronto con elementos de tecnología de videocámaras e incluso de drones como otro elemento de seguridad”, señaló Céspedes. Estas declaraciones las brindó hoy 30 de agosto al periodismo durante la ceremonia por el Día de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional.

El jefe de la Policía en La Libertad expresó que las falencias humanas y logísticas a nivel nacional, en lo que respecta a la Policía, son conocidas. Por eso es que un agente de la ley realiza dos o tres funciones. “Es importante, por ello, el trabajo, no solo de la Policía, sino el trabajo articulado con sus juntas vecinales, con nuestras diferentes autoridades encasilladas en los diversos territorios. (…). El tema no es tener más policías, no es cantidad, es saber cómo organizarnos con nuestras comunidades”, mencionó Céspedes.

Asimismo, aseguró que los 100 efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) que llegaron de Lima en julio siguen en la región luchando contra la delincuencia.