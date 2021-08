Surco: damnificado de incendio pide apoyo para adquirir un balón de oxígeno

Un total de 50 familias quedaron en total desamparo luego de que un incendio, ocurrido la tarde del sábado 28 de agosto, dejara 40 viviendas inhabitables en el pasaje Santa Rosa, en el asentamiento humano Medina Paredes, del distrito de Surco.

Todos ellos han sido reubicados por la Municipalidad de Surco en el Complejo Deportivo Huerta Venegas, donde viven, momentáneamente, en 15 carpas. Según TV Perú, solo pudieron rescatar algunas pertenencias, por lo que piden ayuda.

Precisamente, Juan de Dios es un ciudadano que vivía en la zona desde hace 50 años. Su familia lo perdió todo e hizo un llamado para adquirir un balón de oxígeno, puesto que padece de una enfermedad respiratoria.

“Yo camino solamente con un balón de oxígeno y lo necesito porque quisiera apoyar a mi familia, que lo ha perdido todo, para ayudar en cosas leves porque me agito mucho. Pero no puedo sin el balón de oxígeno, que lo tengo que tener acá (en la espalda) para aspirar cada vez que me agito”, declaró.

“Mis nietos fueron lo primordial (para salvarlos del incendio), que es lo que más quiero. Lo material yo sé que se recupera, pero quisiera que nos apoyen porque esa casa ha quedado inservible. No tenemos nada y yo ya no puedo trabajar. Ese es el gran fastidio que tengo, porque ¿de dónde van a comer mis nietas?, y por su futuro”, agregó.

Si deseas apoyar al señor Juan de Dios, puedes comunicarte al número 926 577 339.