Heladero que fue atropellado por combi en Arequipa: “Quiero curarme”

El joven heladero José Luis Vargas de 30 años recuperó el habla luego de estar hospitalizado cerca de dos meses. El miércoles 7 de julio una combi lo atropelló y resultó con graves heridas en el rostro. Su estado fue crítico y se temía su muerte.

A casi dos meses del hecho, José Luis pudo reencontrarse con su familia, a la cual apoyaba vendiendo helados y también estudiaba una carrera técnica en Senati. Él contó a Diario Viral que lo primero que hizo tras recuperar el habla fue comunicarse con su mamá.

“La llamé al medio día, era su hora de descanso. Cuando le dije quién soy no me creía y le conté que recuperé el habla. También le dije que no se preocupe y que pronto nos íbamos a ver (…) hablamos media hora”, contó al medio local.

Actualmente, el joven ya se encuentra en su casa, pero algunas heridas todavía son de preocupación y tiene el rostro desfigurado. El ciudadano señaló que le practicaron algunos injertos de piel, pero que no estarían cicatrizando adecuadamente. Añadió que algunas heridas se están infectando y que otras lesiones en el rostro también están sangrando.

“Ahorita me encuentro triste, porque me hicieron injertos y mis heridas siguen sangrando, están haciéndose pus. Quiero curarme. También tengo problemas al momento de respirar y comer”, sostuvo a medio locales.

La familia del trabajador no cuenta con los recursos económicos para solventar el tratamiento de José Luis. Ellos hicieron un llamado a la ciudadanía para que puedan apoyarlos. Los interesados en ofrecer apoyo pueden comunicarse al 958513148, celular de María Calderón, madre del agraviado.

Justicia

De otro lado, la progenitora exigió justicia para el caso de su hijo. La mujer indicó que el conductor de la combi implicada, Víctor Zambrano Sonco (38), no ofreció ningún tipo de apoyo. Cabe resaltar que dicha unidad tiene 26 papeletas desde el 2010, según el registro de infracciones de Tránsito de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

“Que el chofer se responsabilice, ni lo conozco. Por favor, pido justicia”, resaltó.