Juan Carbajal, miembro de Open COVID e ingeniero electrónico, informó que el 50% de no vacunados que ingresan a hospitalizaciones fallece de coronavirus. Esta declaración se da a conocer luego de que el Ministerio de Salud brindara el número de datos de decesos y hospitalizaciones en inoculados y no inoculados.

“La mitad de hospitalizados (no vacunados) fallecieron. Del total de ingresos de no vacunados, el 50% de esos no vacunados fallecieron . Uno de cada dos fallecieron al ingresar a hospitalización”, detalló Carbajal a RPP Noticias.

Asimismo, Carbajal precisó que las vacunas ayudan a disminuir los decesos: solo el 2% de inmunizados falleció, mientras que los que no recibieron alguna fórmula y están hospitalización muere la mitad.

“Uno de cada 50 hospitalizados fallecieron. Es decir, el 2% que ingresaron a hospitalización con dos dosis fallecieron. Hay una alta de probabilidad de no fallecer si está con sus dos dosis si está en hospitalización ”, agregó.

En esa línea, indicó que, con respecto a la marca de las vacunas, todas funcionan, pues las cifras de personas vacunadas con dos dosis, ya sea Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm, evidencian una reducción de la mortalidad.

“Tres de cada 100 vacunados con dosis de Pfizer fallecen. En AtraZeneca, cuatro de 100 fallece al entrar en hospitalización. En Sinopharm, uno de cada 100 vacunado fallece. Cabe precisar el acápite de cantidades de vacunas difieren en el país. Según estos número, todas las vacunas funcionan cualquiera sea la marca, no hay primera sin segunda (dosis) ”, explicó Carbajal, quien también detalló que los decesos corresponde a personas con comorbilidades.

