El saludo en quechua que hizo el premier Guido Bellido levantó más polvareda que el contenido de sus famélicas propuestas. A la larga introducción de Bellido, en su lengua materna, sobrevinieron gritos y silbidos de los congresistas. “Que no sea larga su exposición en quechua, los demás no entendemos”, le dijo la titular del Parlamento, María del Carmen Alva. En minutos, estalló el otro debate en redes a favor y en contra. Unos reivindicaron la lengua incaica, otros criticaron a Bellido por su criollada política.

Fernando Hermosa, representante de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, anunció denuncias contra Alva y a los demás congresistas por discriminación y rascismo.

Nancy Lluscca tiene 37 años. Es cusqueña, nacida en la provincia de Canas, se identificó con Bellido y su mensaje. Es cantante y lo hace en su idioma nativo. Admite que hablar quechua es motivo de discriminación y racismo. Ese rechazo se aprecia en todo ámbito, dice.”Lo más triste es en los hospitales, he visto cómo tratan a las personas que no hablan castellano. Muchos campesinos se quejan, se retuercen: Kaypi nanawan nisuta (aquí me duele mucho), pero no los entienden, incluso les gritan por eso, les dan cualquier cosa”, contó.

Los atropellos se dan también en la educación.”Nosotros hablamos el quechua Collao, cusqueño, de cinco vocales. Pero a nuestros hijos les enseñan en las escuelas el quechua ayacuchano (trivocálico). Es diferente y causa confusión a los niños”, agregó.

Mediante la resolución ministerial-1218-85, se oficializó el año pasado el alfabeto quechua, que incluye solo tres vocales. Por tanto, los materiales educativos que tienen maestros y estudiantes incluyen esta variante. Autoridades y defensores del quechua cusqueño emprendieron una lucha por hacer respetar la variante Collao. Señalan que esta imposición perjudica el aprendizaje.La representante de la Academia Mayor de la Lengua Juana Quispe explica los inconvenientes. “Viajamos a muchas comunidades alejadas del Cusco y nuestros maestros, incluso jóvenes advierten la confusión pese a que ellos son quechuahablantes”, precisó.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el idioma predominante en el Cusco es el quechua. De un millón 200 mil habitantes, 623 mil 188 aseguran que es su idioma de cuna.

La tesis de la discriminación

Otra región con gran población quechuahablante es Puno. Ahí las reacciones por el incidente en el Congreso fueron con malestar.

Para el antropólogo José Luis Valdivia, esa reacción era de esperarse en una región donde predominan las lenguas originarias. Según el Inei, el 42.36 % de la población puneña tiene como lengua materna el quechua y el 26.72% aimara.

“Todo lo que se ha dicho y se ha hablado, fortalece esa percepción de discriminación de Lima hacia las regiones del Perú profundo. Se ha marcado un hito. Una señal que advierte que muchas cosas no han cambiado pese al Bicentenario”, dijo Valdivia.

Por su parte, el sociólogo Felipe Cruz, indicó que el gobierno terminó siendo el más beneficiado con la actitud de presunta discriminación de parte de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. “Ha fortalecido la tesis que hay una resistencia y rechazo de clase y no tengo dudas que eso definirá el apoyo al gobierno en adelante”, precisó.

El Perú de las 48 lenguas originarias

En el Perú, existen 48 lenguas originarias. Cuatro de ellas se hablan en los Andes, siendo el quechua la predominante. Según el INEI, tres millones 375 mil 682 personas declararon al quechua como su lengua máterna y 444 mil 389 al aimara y 210 mil 17 a otra lengua de la Amzonía. Eso confirma al Perú como un país multicultural y multilingue.

En Arequipa, el presidente de la Central Únicas Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc), Santos Saavedra, cuestionó la conducta de los parlamentarios. Se burlaron del idioma materno, expresó en el I Encuentro de Comunidad Indígenas Originarias y Rondas Campesinas la Macrorregión Sur.

Según el Inei, en Arequipa, el 17% de la población (228 mil 880 personas) dijo que su idioma materno es el quechua. La mayor parte está ubicada en Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero, Cerro Colorado y Miraflores.