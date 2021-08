Patricio Quintanilla Paulet

Rector U La Salle

En situaciones como la actual, al tomar una decisión la pregunta no debe ser “por qué” sino “para qué”. No pretendo dar opinión sobre la decisión del Congreso de la República sobre el Voto de Confianza al Gabinete; no tiene sentido, es un hecho consumado.

He podido conocer manifestaciones de congresistas sobre el resultado de la votación del último viernes y puedo entender el “por qué” de éstas, por una posición diferente, seguramente válida, discrepante con el actual Poder Ejecutivo y por ello han manifestado su discrepancia, pero lo que no puedo entender es el “para qué” hacerlo. ¿Se ganará algo?

Todos unidos

En una situación muy compleja, como el Perú de hoy, con graves problemas sanitarios, económicos y políticos, la actitud responsable es que todos unidos, contribuyamos a solucionarlos, o por lo menos a mitigarlos, cada uno desde el rol que le toca cumplir en la sociedad.

El país es mucho más que sus autoridades, que todos los Poderes del Estado, que todos los niveles de gobierno, nacional, regional y municipal. El Perú somos todos, los 33 millones de habitantes, las diferentes regiones naturales, todas las etnias y culturas y, por ello, todos tenemos la responsabilidad de salir adelante, simplemente cumpliendo con nuestro rol social, haciendo bien lo que nos ha tocado desempeñar y, especialmente, aportando de manera positiva a los graves problemas del país.

“Por Qué y Para Qué”

Es claro que no todos estamos de acuerdo con determinadas posiciones políticas, tenemos discrepancias ideológicas y prácticas, lo que es perfectamente comprensible, pero debe traducirse en propuestas viables y no solamente en críticas, que no tienen un efecto concreto y real.

Como se dijo al inicio, el análisis debe estar sustentado en lo que se espera lograr con nuestras posiciones y actitudes, analizando una real contribución con el país y su grave situación.

Si nos hacemos estas preguntas, es muy probable que nuestra contribución sea positiva.

Conclusión

Estemos a no de acuerdo con la actual política y sus autoridades, allí están, es un hecho real y todos debemos hacer nuestro mejor esfuerzo, de manera conjunta, para salir adelante.

Tal vez este comentario es demasiado idealista.