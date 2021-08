Decenas de personas se encuentran desaparecidas tras el naufragio de una embarcación en el río Huallaga, en Yurimaguas (Loreto), la madrugada de este domingo 29 de agosto. Hasta el momento, solo se ha podido conocer que unos cuantos ocupantes lograron ponerse a buen recaudo.

Uno de los sobrevivientes es un padre de familia que asegura haber perdido a su esposa y a uno de sus hijos de 7 años de edad, así como a varios de sus amigos.

En un video difundido por redes sociales, el hombre señala que en el bote a motor viajaban cerca de 80 personas, cerca de 60 adultos y 20 niños. Todos formaban parte de una congregación que regresaba de una vigilia en la zona de Santa María.

La embarcación inició su recorrido al promediar las 4.30 a. m. y casi una hora después colisionó con una barcaza petrolera en el sector de Muyuna, lo que causó el naufragio inminente.

El sobreviviente señala que la barcaza no tenía ninguna luz prendida que advirtiera de su presencia , por lo que sumado a la oscuridad de la madrugada, ellos no pudieron evitar el choque.

“Estaba oscuro, no se veía nada simplemente. Como era las 5.30 de la mañana (...), en un par de segundos estábamos todos (ahogándonos). La mayoría no sabe nadar, al menos los niños”, indicó.

“Yo me he salvado, yo he estado casi al frente de la proa con mis hermanos, quienes también están desaparecidos”, agregó.

El hombre indica que una lancha que pasaba por la zona no se detuvo a ayudarlos y que solo un bote se acercó a ellos, pero lamentablemente solo pudo evacuar a unos cuentos debido a su poca capacidad.

“Casi de milagro nos hemos salvado nosotros también, estábamos debajo de la lancha. Yo he logrado salir, pero mis compañeros no han salido. (...) He perdido a mi esposa y a mi hijo de 7 años”, relató el hombre, quien pudo salir a tierra junto a su hijo adolescente.

Se sabe que personal de la Marina de Guerra, de la Policía e Indeci continúan realizando la búsqueda de los desaparecidos y, hasta el momento, se desconoce la relación exacta de los nombres de fallecidos y sobrevivientes.