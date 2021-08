La infectóloga e investigadora comenta sobre la situación de la pandemia a causa de la variante delta, así como de la inminente tercera ola en nuestro país. Además habla acerca del proceso de vacunación y los puntos que se deberían tener en cuenta.

¿Es inevitable que se presente una tercera ola?

Es lo más probable. En las dos olas anteriores lo que hemos visto acá es que se repite más o menos el patrón que se ve en otros países que comenzaron antes que nosotros. Estamos hablando de Europa y Estados Unidos. Nosotros hemos iniciado (la ola) más o menos dos o tres meses después. En teoría tenemos las mismas circunstancias, en cuanto a nivel de vacunación en comparación con esos países cuando comenzaron la tercera ola.

Cada país tiene sus particularidades y el Perú, al haber sido golpeado tan duramente en la ola anterior, tiene un nivel de infección previa mucho más alto. Esa es una cosa que nos diferencia un poco. Las personas que ya superaron la enfermedad tienen un poco más de protección ante una nueva infección, no al 100%, claro.

Además, cuando reciben al menos una dosis alcanzan un nivel de protección similar a las dos dosis. Lo otro es que en otros países todo comenzó luego de que relajaran las medidas. En Perú felizmente todavía no se ha dado eso.

En países desarrollados están cerrando actividades. ¿Qué le espera a Perú, donde hay un sistema sanitario limitado y tiene menos del 30% de la población con dos dosis?

Definitivamente no es suficiente para hablar de que impedirá la transmisión. No estamos a ese nivel de ninguna manera, pero sí es muy probable que se vea una disminución de hospitalizaciones y muertes en comparación con la ola anterior.

Sobre las medidas según nivel de alerta que saldrán en unos días, ¿qué se debería tener presente?

Lo ideal sería que cada vez esto sea más granular; es decir, dentro de la región hay muchísima variabilidad: puede haber áreas con altísima transmisión y áreas donde no. A nivel distrito se pueden tomar medidas más precisas. Si nuestro sistema tuviese que detectar que ha habido un evento donde 30 personas se han contagiado, pues voy y comienzo aislándolas a ellas y sus familias. Les doy soporte porque no irán a trabajar, hago las pruebas y detecto a otros positivos y sigo haciendo ese trazado de contactos. Eso sería lo ideal, sobre todo ahora que tenemos menos casos.

La variante delta, a diferencia de otros lugares, no avanza a la misma velocidad acá. ¿Esto podría ser un indicador de su comportamiento a futuro en nuestro país?

Creo que no tenemos suficiente información para decir eso. La verdad es que a pesar de que ha mejorado mucho la capacidad de secuenciamiento en nuestro país, lo que se está secuenciando es una proporción muy chiquitita. Y un poco la forma en que se han elegido qué muestras secuenciar también ha ido cambiando en el tiempo, entonces es difícil interpretar qué está pasando realmente con la variante delta.

Además de saber que es más contagiosa, ¿qué más se conoce sobre esta variante?

Bueno, lo otro concreto es que cuando han visto la efectividad de algunas vacunas, en lugares donde la delta es la variante predominante, ha bajado un poco para evitar enfermedad asintomática. Felizmente, para enfermedad que requiera hospitalización o severa que necesite UCI, la bajada son unos cuantos puntitos y en algunas (vacunas) se mantiene.

Ahora se prioriza el cierre de brechas de segundas dosis. ¿Es la mejor manera de abordar el proceso de inmunización, cuando hay un gran porcentaje que no ha recibido ninguna dosis y hay mucho ausentismo?

Yo no sé muy bien qué ha motivado eso. No sé si es que como hubo un periodo cuando no se recibieron muchas vacunas, entonces las que tenían fueron para esto y esperaban que lleguen más. Me parecería que va un poco por ahí (...). Pero lo ideal sería que todas las vacunas que tenemos sean dispensadas inmediatamente. Eso de estar buscando personas es algo que se va a necesitar, sí, pero tiene que ir paralelo y seguir abriendo y abriendo la posibilidad de que las personas que no se han vacunado accedan a su primera dosis. Es una carrera contra el tiempo y tenemos que avanzar (en la vacunación) sí o sí lo más rápido que se pueda.

El ausentismo también se debe a una campaña de desinformación contra la vacuna Sinopharm, ¿qué más debe hacer el Gobierno al respecto?

El presidente se vacunó con Sinopharm. Creo que eso fue un buen mensaje. Quizá se debería resaltar que en el grupo de los médicos vacunados con Sinopharm, y que están en primera línea, los fallecimientos han caído muchísimo, incluso durante la tremenda ola que tuvimos en marzo (...). Eso debería dar tranquilidad para saber que si ahora tengo la oportunidad de vacunarme, lo hago con la vacuna que está disponible. La cosa es vacunarse ahora para tener la protección dentro de cinco semanas porque es posible que comencemos a ver un incremento de casos en las siguientes semanas.

¿Está el Perú preparado para una tercera ola? Hay países desarrollados muy golpeados.

Bueno, la ola previa nos revolcó, ¿no? Después de esa ola ha mejorado más la capacidad, sobre todo de oxígeno, porque eso fue lo que más nos limitó en la respuesta. Creo que es algo que en otros países no ha sucedido. No hemos visto esta falta de oxígeno. Sí están llenando camas, sí están con problemas de que el personal de salud está cansado, está renunciando; eso también podría comenzar a suceder acá. Es más de un año en esta situación. Pero el déficit de oxígeno ha ido mejorando y la capacidad se ha incrementado. Yo esperaría y quiero pensar que la tercera ola no va a ser tan fuerte como la previa.

