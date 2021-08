Jhean Carnero

Roxana Mercedes Doig publicó el fotolibro “Mollendo a Colores” que captura el alma de la ciudad costera en fotografías. Las postales muestran la cara urbana de la urbe bañada por las heladas aguas del Pacífico, sus paisajes marítimos y habitantes. Publicar un libro en estos tiempos es complicado. Doig, diseñadora gráfica de profesión, recurrió al ingenio para financiarlo. Hizo una preventa con la condición que el nombre de los inscritos figuraría en la impresión. Así se hizo realidad.

¿Cómo nació el proyecto?

Yo nací en Mollendo, salí a los 17 años, pero regreso casi todos los años. El 2013 me compré una cámara, la llevé para probarla. Yo soy diseñadora gráfica, entonces fui ordenando en mi cabeza el estilo de foto que quería, fotos frontales de fachadas, luego destacar detalles. Hay libros de Mollendo antiguo en tono sepia, pero no hay actuales, no había ese registro, también veía que la ciudad estaba cambiando, la arquitectura típica de puerto se perdía, entonces me hice un archivo como de 2 mil fotos, y todos los años ponía como tarea pendiente el libro de Mollendo. Me percaté que el 2021 cumplía la ciudad 150 años. Entonces decidí hacerlo este año sí o sí.

Roxana buscó el apoyo de la empresa privada y público para financiar el proyecto. Empero, la mayoría no tenía presupuesto. Por eso apostó por la preventa anticipada para costear la impresión. “Con 100 soles separabas un ejemplar y el nombre de la persona saldría impreso en el libro. También me apoyé en mis redes sociales personales y abrí otras exclusivas para el libro. Comencé a llegar a mucha gente posteando una foto por semana y al final quienes terminaron apoyando el libro han sido mollendinos y arequipeños, también los que viven en el extranjero”, cuenta.

¿Es un libro fotográfico o también tiene textos?

Es un fotolibro, tiene un prólogo escrito por Jorge Zuzunaga, empresario mollendino muy involucrado con el patronato de Mollendo, también el periodista Bernardino Rodríguez hizo una breve reseña histórica. Y también invité al Sr. Enrique Chávez Jara que conoce muy bien la historia de las casonas tradicionales. Él me ayudó con las leyendas de las fotos, indicando la familia que habitó la casona antiguamente. Es un fotolibro de 132 páginas. Yo hice todo: las fotos, retoques, edición, diseño, supervisar la impresión, la distribución y la promoción. La obra reúne la esencia del Mollendo tradicional, de aquellas casonas que tienen doble puerta con vidrio pavonado, que la segunda puerta conduce a un pasadizo que termina en un huerto en muchos casos. Esta exploración fotográfica me ha llevado a recordar mucho mi infancia y niñez, porque el mollendino es bastante querendón con Mollendo, puedes conocer el Mediterráneo o el Caribe, pero nada se compara a Mollendo, por más que sea frío y el mar sea bravo es parte de nuestra historia, es un cariño especial.v