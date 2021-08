SMP: acribillan a hombre en la puerta de su vivienda por supuesto ajuste de cuentas

Por Gianella Aguirre/URPI-LR

Alrededor de las 9 de la noche del viernes 27 de agosto, Samuel Ramírez Quispe se disponía a ingresar a su vivienda cuando fue sorprendido por un hombre en una moto lineal que le disparó seis veces y acabó de inmediato con su vida.

“Ya había sido amenazado por querer desalojar a personas de su terreno que tiene cerca, él me comentaba y me decía ‘señora como puedo hacer, me han amenazado’, yo le dije ‘anda con las autoridades no puedes resolver solo esas cosas’”, relató una vecina del lugar a La República.

El hombre habría tenido un terreno en el distrito, en el cual alquilaba viviendas. Al querer desalojar a unos inquilinos, estos lo habrían amenazado de muerte. Testigos señalan que la persona que disparo contra Ramírez era de nacionalidad extranjera y que, luego de su cometido, huyó en su moto lineal dando disparos al aire.

Hasta el lugar de los hechos llegó personal de Dirincri y efectivos de la comisaría de Condevilla, quienes cercaron todo el perímetro para las investigaciones. El cuerpo del occiso quedó tendido a solo pasos de la puerta de su vivienda, y fue su esposa quien al escuchar los disparos salió de inmediato y se encontró con la trágica escena.

Samuel Ramírez es recordado por sus vecinos como un hombre gentil y trabajador, se sabe además que deja en orfandad a una menor.

Sicarios asesinan a ciudadano en losa deportiva

El miércoles 25 de agosto, un ciudadano extranjero fue acribillado cerca de las 10 p. m. cuando descansaba en una losa deportiva del distrito de Villa El Salvador. De acuerdo a las fuerzas del orden, el móvil del asesinato respondería a un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales.