Sistema único de salud: una propuesta a largo plazo

Crear un único sistema de salud en el país, reuniendo al Ministerio de Salud (Minsa), la Seguridad Social (EsSalud), las direcciones regionales de salud (Diresas), así como las sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía, no sería una meta en el corto plazo, a juzgar por lo señalado el jueves por el primer ministro, Guido Bellido. En su presentación ante el Congreso, el premier señaló como propuesta del Gobierno “la creación de redes integradas de salud para permitir el intercambio prestacional entre las instituciones prestadoras de servicios de salud. Esto no implica la absorción de una institución por otra, sino que las mismas se guíen bajo una política rectora única”.

Esta iniciativa coincide con lo que propone el jefe de EsSalud, Mario Carhuapoma, quien señaló a La República que “se viene trabajando la unificación operativa, manteniendo la autonomía de cada institución. En los lugares donde no tienen capacidad de atención por parte de EsSalud, apoya el Minsa y viceversa”.

Según el Decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, esta medida consiste en que un usuario del Seguro Integral de Salud (SIS) pueda acudir a un hospital de EsSalud y ser atendido allí. Luego, este servicio sería facturado al Minsa, quien deberá pagarle.

No obstante, para él, el servicio prestacional no funcionaría. Detalló que las instituciones no cuentan con el mismo presupuesto, generando que esta medida sea inviable.

“Para que se lleve a cabo se debe, por ejemplo, aumentar el nivel de presupuesto del SIS, equipararlo al mismo nivel de EsSalud para que pueda funcionar un intercambio justo y equitativo. Igual con la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales que tienen presupuestos muy disminuidos”, precisó.

En esa línea, señaló que el Colegio Médico propone crear una comisión que inicie un debate para implementar un nuevo sistema de salud que sea universal, gratuito y de calidad, sin distinciones.

A largo plazo

En cambio, para el exministro de Salud Víctor Zamora, tener un sistema único de salud es una tarea factible pero que tomaría al menos diez años. Explica que para ello se debe aumentar el presupuesto del sector, adscribir estas entidades al Ministerio de Salud, así como revisar la Ley de Descentralización.

“Es factible técnicamente, es posible porque otros países lo han hecho. Se necesita mucho liderazgo y un acuerdo político para hacerlo. Eso en este momento no lo tenemos”, indicó.

Añadió que este cambio no debería generar conflictos entre entidades de salud, sino más bien un beneficio para el ciudadano. “Si los dos somos peruanos, pagamos, ¿por qué es que nuestra condición de asegurado hace que seas una ciudadana de diferente clase? Eso en sí mismo es anticonstitucional (...) No se trata de igualar hacia abajo, sino hacia arriba”, puntualizó.

Reacciones

Miguel Palacios, decano del Colegio Médico

“Se cree que EsSalud y Minsa se unirán, pero en el mensaje del premier ya se dio a entender que no. Más bien se apuesta por el intercambio prestacional que históricamente no ha funcionado”.

Víctor Zamora, exministro de Salud

“La deuda en salud que tiene el Perú con sus compatriotas es enorme. Nos falta un montón. (Unificar los sistemas de salud) es factible, pero es de largo plazo. Se necesita una muy fuerte voluntad política”.