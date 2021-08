Sexta Vacunatón: gran asistencia y colas de hasta cinco cuadras en Plaza Norte

Con información de Mary Luz Aranda/URPI-LR

La sexta Vacunatón inició este sábado 28 de agosto a las 7 de la mañana. En la sede de Plaza Norte, la asistencia es masiva y los ciudadanos llegaron desde temprano para poder inocularse lo más pronto posible.

Las colas se comenzaron a formar una hora antes del inicio de la campaña y se extienden por cerca de cinco cuadras. Las brigadas reciben a mayores de 36 años y personas que tienen la segunda dosis pendiente.

Una señora indicó que la cola de primera dosis avanza más rápido, mientras que la destinada para la segunda inyección está tardando un poco más.

“Está avanzado rápido en las primeras dosis. Recién me enteré ayer que tenía que vacunarme (...). La primera ola me chocó, tuve covid, por eso ahora me estoy vacunando”, comentó otra asistente a La República.

La meta del Ministerio de Salud para esta nueva edición es super las 600.000 inoculaciones. Están disponibles 74 centros de vacunación en Lima y Callao y 28 establecimientos en los que se brindará atención por 36 horas continuas.

Además de Lima Metropolitana, la campaña se lleva a cabo en 18 regiones: Callao, Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Ucayali.

Gabriela Jiménez, directora de Inmunización del Ministerio de Salud (Minsa), precisó que quienes cumplen 36 años antes de fin de año pueden acercarse a las sedes.

“Pueden acudir todos los que cumplen (esa) edad hasta fines de diciembre. Esa es una regla o un patrón que se está usando en este proceso de vacunación y que la gente debe saber”, precisó a Agencia Andina.

