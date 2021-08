Municipalidad de Piura apelará resolución de Servir que declara nula destitución de trabajador

El alcalde provincial de Piura, Juan José Díaz Dios, señaló que la comuna apelará la resolución de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) que declaró nulo el proceso de destitución del trabajador de la Municipalidad de Piura Hilton Quevedo Pozo, a quien la municipalidad despidió por un presunto mal manejo de los vales de combustibles.

“Servir no tiene la última palabra. Nosotros vamos a apelar e impugnar esta decisión. A los trabajadores mencionados no los conozco y no tengo nada en contra de ellos, pero, si hay un hecho irregular, ese hecho irregular tiene que ser sancionado”, apuntó la autoridad.

Continuarán con su uso

Por otro lado, pese a los cuestionamientos al uso de la Ivermectina para combatir el coronavirus tras el pronunciamiento de distintas instituciones internacionales, Díaz Dios indicó que se continuará distribuyendo el antiparasitario, ya que el Ministerio de Salud aún lo considera como opción para los tratamientos de los casos ambulatorios de la COVID-19.

En cuanto a la reunión que mantendrán todos los alcaldes de Piura con el ministro de Salud, Hernando Cevallos, la autoridad indicó que el pedido general será el aumento de lotes de vacunas para la región.

Reconstrucción

El funcionario también informó que las defensas ribereñas para Catacaos y Cura Mori ya han sido culminadas. “Vemos con preocupación que no se replica la misma situación (el culminar las obras) con las defensas ribereñas de Piura y Castilla. (…) Pese a la crisis política, no debemos olvidar la agenda de Piura. Por eso tenemos planificado para el 3 de setiembre una reunión en Cura Mori con los congresistas por Piura”, añadió.