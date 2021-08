“La constitución no prevé una Asamblea Constituyente, un referéndum sí”

Elizabeth Huanca

En un breve diálogo, el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, aclara su postura sobre la idea de instaurar una Asamblea Constituyente para reformar la constitución política. En un pronunciamiento, la orden rechaza esta figura, algunos abogados colegiados, no han estado de acuerdo con esa postura.

Mediante un comunicado el Colegio de Abogados rechaza una asamblea constituyente ¿Por qué?

La Asamblea Constituyente no está prevista en la constitución actual. Nosotros tenemos el deber de pronunciarnos sobre temas jurídicos, no políticos. Al no estar prevista en la carta magna, desde nuestro punto de vista, no debe ser viable.

El Tribunal Constitucional ha establecido que la Asamblea Constituyente se puede convocar a través de un referéndum. Es uno de los tres mecanismos que existen para impulsar una reforma. Entonces ¿Por qué argumentar que no es viable?

Hay mecanismos como el referéndum que sí están. Por eso antes de hablar de Asamblea Constituyente sería mejor hablar de referéndum. El tema pasa por el entendimiento. A mucha gente en la comunidad se le malinforma cuando se le dice vamos a hacer una Asamblea Constituyente, otra cosa sería decir vamos a agotar los mecanismos constitucionales para que el Congreso vote para un referéndum y de ahí se hable de una Asamblea.

Pero habría que dejar en claro a la población también que la vía congresal no es el único mecanismo.

Cierto. No es el único.

Con su comunicado parece que el colegio solo considera una reforma de la Constitución vía Congreso y tampoco sería correcto ¿No hay una opinión sesgada y cerrada al respecto?

No. Nosotros lo que hemos hecho es el análisis constitucional. Ahora las otras alternativas están abiertas y son democráticas, claro que sí.

La opinión emitida ha generado varias reacciones en contra por parte de sus agremiados ¿Representa el pensamiento de la mayoría o solo de la Junta Directiva?

La Junta Directiva representa a todos los agremiados. Si hay alguno que no está a favor, tiene el derecho de expresarlo con todo respeto.

Se desliza más una opinión política que jurídica

No consideramos que sea una opinión política, somos respetuosos de la decisión del pueblo, lo que hemos dado es una opinión netamente jurídica y constitucional.

Siendo un tema tan sensible y que ha generado división, como colegio ¿No sería democrático abrir las puertas al debate jurídico para discutir una reforma o cambio de Constitución antes que cuestionarlo?

Tal como lo están planteando (en el gobierno) no. Nosotros, somos respetuosos de las formas y debates constitucionales y eso lo vamos a apoyar siempre. La Constitución no prevé una Asamblea Constituyente, un referéndum sí.

¿Descarta entonces que el comunicado, como lo dicen varios de sus agremiados, tenga color naranja y una estrella de corona?

Para nada, ninguno de nosotros (Junta Directiva) es militante de un partido político.

¿Se debe o no discutir una reforma constitucional?

Siempre se debe discutir, necesitamos que el Congreso discuta el tema. Hay muchos vacíos y cuestiones por aclarar por el bien jurídico del país.

¿Apoya una reforma o un cambio de Constitución?

Reforma. Porque la Constitución tiene vacíos como la cuestión de vacancia. Hay bastantes indefiniciones que deben, a través de una reforma, aclararse, ojalá que así sea.

Se ha cuestionado mucho el término vacancia moral, ¿se refiere a ello?

Eso tiene que aclararse. El Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Ahora es el momento.

¿Qué más debe modificarse?

En materia económica, sobre la mejor distribución de la riqueza. En el aspecto político, debatir y definir el tema de la vacancia moral. El cumplimiento y aclaración de temas de educación, salud, vivienda para que la población tenga el amparo legal de su gobierno y Estado.

¿Por qué no sería conveniente un cambio de Constitución?

Existirían problemas si pretendemos cambiar una Constitución por otra cuando el mecanismo correcto es ajustar lo que tenemos. ¿Cómo sabemos cual será el contenido de la nueva constitución? Se buscará la reelección tras reelección.

¿Para discutir a fondo ese y otros temas, una Asamblea Constituyente establecida al amparo legal, no podría ser una alternativa?

Si vía referéndum se acepta esto en buena hora y sería saludable el Perú ¡Viva la democracia! Siempre saludaremos cuando los mecanismos se hacen de acuerdo a la ley, con respeto a la ley.

¿Cuál es la postura del Colegio en torno al nuevo gobierno? La presencia de algunos personajes ha generado polémica y rechazo a las primeras medidas de Pedro Castillo

Nosotros respaldamos los actos democráticos de donde venga, gobierno, Congreso, políticos, apolíticos, todo sujeto a la ley y a la Constitución.

¿Que debería reformularse en el aspecto de la vacancia moral del Presidente?

Perdona que no pueda ahondar en este tema. Sería bueno tener el criterio de alguien especialista en temas constitucionales. Lo que yo tengo son aspectos generales y posiciones jurídicas.