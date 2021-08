Gobierno busca que universidades top tengan sedes en Perú

El Gobierno busca que las mejores universidades del mundo tengan filiales en el país y los estudiantes accedan a una educación de calidad. Así lo reveló el ministro de Educación, Juan Cadillo, durante su presentación en el Congreso.

Señaló que ha dejado en manos de la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu) la generación de una normativa adecuada para este fin.

“Es hora de que esas universidades tengan su espacio y local aquí, en base a estándares. Nuestro objetivo es que Harvard o el MIT, o cualquier otro referente dentro de las cien mejores universidades, tengan la posibilidad de estar aquí”.

También aprovechó para aclarar uno de los vacíos en el discurso del premier Bellido con respecto a la Sunedu, pues dijo que desde el Minedu se apoyará a esa entidad y seguirán con el licenciamiento de universidades. Además refirió que se buscará que los estudiantes, antes de que vayan a migrar a otros países en busca de otras oportunidades educativas, tengan la posibilidad de contar con una primera formación superior de calidad en el Perú.

Al respecto, Jorge Mori Valenzuela, jefe de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Minedu, refirió que lo que el ministro ha encargado es que se haga una estrategia de internacionalización del sistema universitario peruano y para eso se tienen que explorar todas las alternativas y la normativa que existe sobre ello.

“Es por eso que el Minedu está trabajando con la Sunedu de manera coordinada, es importante señalar que existe una mesa de la internacionalización de la educación superior donde está el Minedu, la Cancillería, Concytec y Sunedu”.

Recordó que ya existen experiencias de este tipo de alianzas con universidades locales. “Habría que explorar qué otras alternativas de introducción de estas universidades se pueden dar en el sistema peruano. Vamos a diseñar una adecuada estrategia que no solo vea el lado normativo sino el financiamiento que se podría dar”, añadió el funcionario a La República.

Retorno a clases

Asimismo, el titular del Minedu indicó que el trabajo de su sector para el retorno a la presencialidad está basado en estrategias: retorno seguro, por lo tanto, se tiene que escuchar al Ministerio de Salud.

Agregó que otro elemento es la flexibilidad, que implica que cada institución debe hacerse responsable de este retorno. “Es hora de dar responsabilidad a los maestros, a los padres de familia y a los propios estudiantes de que pacten las mejores formas de retorno escolar”.

El tercer factor es la gradualidad, es decir, transitar de la educación a distancia a una educación semipresencial. Por último, el carácter voluntario, pues serán los padres de familia los que decidan mandar a sus hijos nuevamente a las aulas

“Es importante entender que este retorno es gradual, y a la vez también voluntario porque todos tenemos miedo. Pero este miedo se combate en base a información. Estamos trabajando con el Minsa para entregar información a los padres”.

También refirió que hasta octubre todos los docentes en el Perú estarán vacunados contra el coronavirus. Según el ministro, a la fecha se ha avanzado con la vacunación de más del 50% de los maestros y del personal que labora en las instituciones educativas.

Cadillo lamentó que a pesar de que invertirán 1.594 millones de soles para infraestructura en el segundo semestre de 2021, será insuficiente, pues en realidad son necesarios 100.000 millones de soles para cerrar la brecha a nivel nacional.

Con respecto al retorno de a las clases presenciales en las universidades, Mori Valenzuela refirió que luego de haber estado dos años en educación remota de emergencia, para el 2022 “se está trabajando una normativa con la Sunedu que habilite a las universidades para pasar a un esquema híbrido donde los esquemas presenciales y virtuales van a convivir de manera simultánea”.

Minedu, educación superior.

La clave

El titular del Minedu aseguró que se promoverá la innovación tecnológica y la competitividad educativa. También dijo que por primera vez se va a destinar S/ 10 millones para que los maestros desarrollen sus propios proyectos de innovación educativa.

Enfoque

Debe haber una política integral, por Idel Vexler, exministro de Educación

Estoy de acuerdo con todo aquello que contribuya a formar mejores profesionales y, para ello, debe haber una política integral de educación superior universitaria que incluya, por ejemplo, fortalecer las universidades públicas para que tengan un rango internacional. Si es posible que universidades de gran calidad puedan poner una sede para algunas profesiones con todas las condiciones de calidad y poder viajar a la sede principal, que generen profesionales en concordancia con los requerimientos internacionales y de la producción de bienes y servicios del Perú, en buena hora.

Retorno a clases es un consenso, por Hugo Díaz, Fundación Santillana

Creo que el retorno a clases es un consenso nacional. Donde baja el consenso es en el cuándo. Me da la impresión de que el Gobierno está tratando de establecer un criterio para el retorno general de todo el país, pero lo que no se llega a tomar en cuenta es que en las zonas urbanas el desarrollo de la pandemia es muy heterogéneo, así como hay zonas donde la COVID-19 está fuerte, hay otras en donde no se ha llegado a desarrollar demasiado, y es donde yo creo que sí debe haber esfuerzos de retorno (progresivo) a la presencialidad, pero no al 2022, sino este año.