Gobernador ratifica a director del Hospital Belén de Lambayeque pese a cuestionamientos

Este sábado 28 de agosto, el gobernador regional de Lambayeque, Luis Díaz Bravo, ratificó en el cargo de director del Hospital Belén de Lambayeque a Rubén Rojas Ruíz, a pesar de que este último se encuentra cuestionado por parte del personal de salud de dicho nosocomio y gremios sindicales.

En declaraciones para La República, el mandatario lambayecano indicó que “no se dejará presionar” por las colectivos que exigen la salida del referido funcionario. Aseguró que quienes demandan la destitución de Rojas Ruíz no tienen el sustento necesario para validar su posición, aunque se valgan de protestas.

“Hasta hoy no tienen un sustento claro (para exigir la salida del director). No me voy a dejar presionar por ningún sindicato para tomar decisiones. Por ahora, sí, el director del Hospital Belén va a continuar. (Los cuestionamientos) son un punto de vista del sindicato, pero la facultad plena la tiene el gobernador”, enfatizó.

Durante los últimos días, integrantes del Sindicato de Trabajadores Unificado del Hospital Belén de Lambayeque vienen argumentando su disconformidad con la gestión de Rojas Ruíz, pues consideran que no ha gestionado mejoras en las condiciones del nosocomio, indispensables para la luchar contra la pandemia.

Esto llevó a que realicen manifestaciones en el frontis del mismo hospital y en el exterior del Gobierno Regional de Lambayeque. Inclusive, un grupo de dirigentes viajó a la ciudad de Lima para reunirse con el ministro de Salud, Hernando Cevallos, y, entre otras cosas, pedir el despido del directivo.

Finalmente, Díaz Bravo explicó que los problemas en infraestructura que tiene el mencionado establecimiento no son responsabilidad del actual director, quien tiene en el cargo cinco meses. Afirmó que se trata de una problemática desde hace 70 años, período en el cual se ha solicitado atención en reiteradas oportunidades al Ejecutivo.