Este sábado 28 de agosto, el exministro de Salud Víctor Zamora aseguró que la implementación de un ‘pase verde’ de vacunación contra la COVID-19, documento con el que los inmunizados contarían con ciertos beneficios, en Perú es viable.

“Por supuesto que es posible (crear la ‘tarjeta verde’). (...) Es posible ir incorporando esta práctica poco a poco; en otros países ya lo están haciendo. Lo hacen por una decisión gubernamental o por iniciativa del sector privado. (...) En el Perú podríamos empezar a hacer eso para ciertos grupos”, afirmó Zamora en entrevista con Radio Nacional.

El extitular del Minsa descartó que la introducción de este ‘pasaporte sanitario’ implique algún tipo de discriminación hacia quienes aún no fueron inoculados contra el SARS-CoV-2.

“Usted no puede manejar si no tiene cinturón de seguridad. Usted no puede entrar a un cine y fumar. Usted no puede manejar ebrio. Son ciertas reglas que se ponen para que se defienda el bien público y la seguridad de la comunidad. Esa es una medida de salud pública”, agregó.

Finalmente, Víctor Zamora instó a la ciudadanía a acudir a los vacunatorios para recibir la primera dosis y aseveró que todas las vacunas autorizadas en la nación son eficaces contra el coronavirus y evitan un cuadro grave de la enfermedad.

“Esas personas que nos están vacunando, todas ellas tienen vacuna Sinopharm. Yo también. Estamos protegidos contra la forma grave y la muerte. El riesgo de morir de los mayores de 40 años es alto. Va a ser muy tarde cuando llegue la tercera ola y decidan vacunarse, porque se necesita un tiempo, entre tres y seis semanas, para estar totalmente protegido”, añadió.