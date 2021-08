Cajamarca: 50% de pacientes en UCI tiene entre 16 a 42 años

El jefe del Laboratorio Regional de Cajamarca, Jorge Bazán Mayra, informó que existe una estacionalidad de casos COVID-19, pero que hay preocupación debido a que en las últimas horas se tiene registrado a 24 pacientes jóvenes no vacunados en camas UCI. Anotó que el 50% de dichos hospitalizados tienen entre 16 a 42 años.

Bazán precisó que hace algunos días, se registró un incremento de afectados por SARS-CoV-2, lo cual alertó de un posible inicio de la tercera ola epidemiológica. No obstante, el área de epidemiología lo descartó conforme a los reportes de los diferentes establecimientos de salud.

“El nivel de contagios se mantiene, pues hay una estacionalidad. Las estrategias sanitarias se refuerzan y más cuando hay un alto riesgo potencial de introducción de la variante Delta a Cajamarca”, subrayó.

No obstante, precisó que la preocupación de las autoridades sanitarias radica en el incremento de pacientes jóvenes no vacunados en UCI. “La mayoría de personas hospitalizadas son jóvenes que no han sido inmunizadas contra la COVID-19; incluso hay un adolescente cuya condición clínica es muy crítica” , expresó.

Para el especialista, este problema es el resultado del incumplimiento de las medidas sanitarias durante las celebraciones de Fiestas Patrias y en las primeras semanas de agosto del año en curso.

Estrategia

Ante el incremento de jóvenes portadores y enfermos de coronavirus, Bazán remarcó que se dispuso la búsqueda activa de casos en grupos con alta exposición al contagio, como son trabajadores de entidades públicas y mercados. “A dichas personas se les realiza un tamizaje y una prueba diagnóstica” , remarcó a La República.

Variante Lambda

Si bien el Ministerio de Salud (Minsa) informó que la variante Delta crece de manera lenta pero sostenida y los casos de la variante Lambda decrecen en 40% en el país, Bazán destacó que esta dinámica no se presenta en Cajamarca.

“Según los estudios de las muestras, en esta región (Cajamarca) prevalece la variante Lambda en el 75% de casos detectados”, expresó.