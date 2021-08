Premian a Rodolfo Yauri, el niño que hizo una impresora 3D

“Esta máquina está basada en la impresión cartesiana, que se compone con los ejes x, y, z”. Rodolfo explica así el funcionamiento del equipo que construyó con cajas de frutas, en un lenguaje que entienden solo los que conocen de programación.

El menor de 13 años es una promesa de la tecnología. Tras un año de esfuerzo terminó una impresora 3D. Es un autodidacta. Aprendió electrónica con tutoriales que halló en internet.

Ahora construye otra impresora con pequeños motores y tarjetas de computadoras. Su madre lo acompaña en sus proyectos, acude al jirón Paruro para conseguir los motores o recicla computadoras e impresoras para aprovechar las piezas.

Rodolfo Yauri sueña con estudiar Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) o en el extranjero, y hacer prótesis para ayudar a las personas con discapacidad.

La República contó la historia de Rodolfo Yauri y hace poco el colegio Saco Oliveros le dio una buena noticia: una beca integral de estudios para él y su hermana Gabriela.

El presidente de la citada asociación educativa, Wilmer Carrasco, acudió a la casa de Rodolfo, en el asentamiento humano Horacio Zeballos, en Ate, y le dieron los certificados, junto con libros de Inglés y Matemáticas.

Carrasco asegura que Rodolfo y su hermana tendrán la oportunidad de estudiar en el local que ellos deseen, acceder a la residencia estudiantil que proporciona alojamiento, alimentación y educación gratuita. También participar en los torneos de Matemáticas y facilitarles el camino para que postulen a universidades del extranjero como Harvard, Cambridge y el MIT, donde hay exalumnos de este colegio.

Gabriela Yauri tiene pasión por las letras y ha leído cerca de 200 obras a sus 15 años. Ella ofrece libros de forma gratuita a los niños de su comunidad. Sus vecinos la llaman la Niña de los Libros.

“Aquí, en mi zona, no hay bibliotecas, entonces lo que quiero es que los niños lean, les cuento un parrafito de las historias para generar su interés y luego se los llevan. Yo no les pongo límite de tiempo para que me los entreguen, mucho menos les cobro, la única condición que les pongo es que terminen de leer el libro”, asegura.

La mamá de los niños, Rosa Condo, explica que el secreto de tener hijos aplicados es motivarlos en lo que más les gusta. “Es dejarlos hacer lo que les gusta, no fijarnos en cuánto se gasta, sino darles la oportunidad”.

La clave

Rodolfo integrará la delegación de Olimpiadas Internacionales de Informática de su nuevo colegio. Los hermanos se mostraron agradecidos con las becas.