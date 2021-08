Alicorp es denunciada por despedir a mujer que sufrió hostigamiento sexual por parte de su jefe

Una mujer denunció que fue hostigada por su jefe inmediato en la empresa Alicorp. Sin embargo, tras informar el hecho al Comité de Ética de la compañía y mostrar las pruebas (como certificación psicológica), ella fue despedida y su testimonio fue desestimado.

En diálogo con La República, comentó que se desempeñaba liderando proyectos para uno de los clientes de la firma, pero desde que empezó observó expresiones de micromachismos en el personal. Luego de varios meses de trabajo y un desempeño favorable, su jefe la citó a una reunión, en un ambiente pequeño y cerrado, para increparle sobre su vida personal.

El superior la responsabilizaba por la atracción que un joven tenía hacia ella, a quien no mostró ninguna intención y rechazó cualquier vínculo con él. “Me agendó en una sala para ofenderme por un tema de mi vida personal porque le gustaba a un chico”, agregó.

La humillación del superior culminó en que la joven somatizara el hostigamiento hasta tal punto de tener migraña y un cuadro de ansiedad. Después de este intercambio, la siguió responsabilizando hasta que le pidió su renuncia pese a que la trabajadora tenía un desempeño sobresaliente.

Ante esta situación, decidió acudir al personal de Recursos Humanos para presentar su denuncia de hostigamiento y fue enviada a una clínica para pasar la evaluación, la misma que después sería desestimada por la empresa. Además, su jefe reconoció haberla citado para tratar un tema de su vida personal, el cual no tiene que ver con su desarrollo laboral.

Ante ello, la joven se contactó sin éxito con el Ministerio de Trabajo y Sunafil. A la fecha, se encargó de realizar una denuncia formal, que ya ha sido notificada a la empresa, pero aún no han respondido y ya transcurrieron tres meses. “Alicorp no me protegió, hicieron que renunciara y no me protegieron, no hicieron nada”, comentó.

Respuesta de Alicorp

En diálogo con La República, la empresa Alicorp negó la denuncia y sostuvo que manejan un ambiente laboral basado en el respeto

“El proceso seguido por el CIFHS se realizó cumpliendo la normativa vigente, revisando y valorando todas las pruebas presentadas por las partes involucradas, concluyendo que la denuncia no era procedente debido a que no se encontraron indicios de la conducta denunciada”, afirmó.

Asimismo, la empresa reiteró su rechazo a cualquier acto de discriminación u hostigamiento: “Ratificamos nuestro compromiso con la prevención de este tipo de hechos y de reportarse algún caso, siempre investigar, y, de requerirse, tomar sanciones correspondientes”, acotó.

Comunicado de la empresa. Foto: Alicorp

Canales de Ayuda

Si has sido víctima o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de hostigamiento sexual en el ambiente laboral, puedes comunicarte de manera gratuita a la línea 1819 del Ministerio de Trabajo, que cuenta con un equipo especializado para brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, podrás acudir al Servicio de atención de casos sobre Hostigamiento Sexual Laboral (Trabaja Sin Acoso) por medio de la plataforma virtual: serviciosvirtuales.trabajo.gob.pe.