Vacunatón en Arequipa para segunda dosis y rezagados

El gerente regional de Salud, Christian Nova, anunció una nueva vacunatón para este fin de semana. Este sábado 28 y domingo 29 agosto se aplicarán las segundas dosis para la población de 18 a 49 años de los distritos rurales de las provincias de Caravelí, Castilla, Condesuyos, La Unión y Caylloma. Son 52 510 personas en estas zonas que esperan completar su protección.

En tanto y en esas mismas fechas, los que hayan recibido su primera inyección el 7 y 8 de agosto en Camaná, Islay, Majes (Caylloma) y Arequipa (29 distritos), completarán su segunda dosis. A la par podrán acudir los pobladores de 45 a 59 años que no recibieron su primera dosis. Nova sostuvo que para estas campañas hoy se enviarán 40 mil vacunas de Sinopharm y 36 270 de Pfizer. Añadió que estas solo se usarán para cerrar estas brechas.

Mientras que los de 40 a 44 años de la provincia de Arequipa que recibieron su primera vacuna de Sinopharm, tendrán que esperar. El 28 y 29 debían recibir su segunda inyección pero ante la falta de biológicos después del 2 de setiembre los vacunarían. Esa fecha se espera un nuevo lote para inocularlos y aplicar inyecciones a quienes no asistieron.

De otro lado, el funcionario comunicó que hubo un llamando de atención por parte del Ministerio de Salud (Minsa). La disposición era no inmunizar a menores de 36 años. “A pesar de esta situación, hemos hecho una evaluación y viendo la cantidad de personas hemos decidido ir bajando”, declaró. Inclusive sostuvo que podrían vacunar a los de 33 y 32 según los saldos de vacunas.

Cambio en horarios

La asistencia a la jornada de vacunación para 34, 35 y 36 años en la provincia de Arequipa, fue regular. Por momento, varios puntos lucían con poca gente, luego se incrementaba la demanda. “Estamos teniendo una buena concurrencia”, indicó el director de la Red de Salud Arequipa-Caylloma, Miguel Yucra. En los distritos a cargo de la Red, ya se habría utilizado el 50% de las 10 mil dosis que les entregaron.

Para lograr una mayor afluencia, para hpy se modificó el horario de atención. Será de 10.00 a 18.00 horas.

Nova molesto por ausentismo

Christian Nova, mostró su molestia por el ausentismo en los grupos etarios que viene inmunizando. Sostuvo que respeta el derecho en quienes no quieren inmunizarse, pero que ese respeto “tiene un límite”. “Si no quiere la vacuna no exijas una cama UCI”. Puso de ejemplo de que en la jornada para 40 a 44 se tenían 309 mil dosis pero solo acudieron 13 057 personas.