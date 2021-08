Procuradora del Gobierno Regional de Arequipa: Nadie me puede destituir, soy nombrada en el cargo

La procuradora del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) se abraza a su presunción de inocencia para seguir en el cargo. Rosa Vallejos asegura que no hay pruebas que la impliquen en la acusación de soborno. Esto pese a existir audios, mensajes de WhatsApp y hasta la ratificación de la coima de S/ 2000 por parte Fernanda Molina, para que la empresa GIANT cobre un pago por parte del GRA.

¿La acusan de recibir un soborno?

Como funcionaria puede estar inmersa en todo tipo de investigación penal. Estoy colaborando con la justicia. La denuncia se ha hecho sin pruebas de que me hayan ofrecido o me haya comprometido. Solo son dichos. Sigo teniendo presunción de inocencia. Sigo siendo procuradora y ejerciendo mi cargo.

Pero existen WhatsApp y audios…

En ningún audio o mensaje mío, indica que yo estoy recibiendo, ofreciendo o dando.

Hay uno que indica que sí se entregó S/ 2000...

Son conversaciones que no son mías. Son entre César Tejada (abogado de la Procuraduría) y Fernanda Molina, quienes han sido enamorados. Mi teoría es que están tramando todo esto para perjudicarme.

Ella está aceptando el delito y acogiéndose a terminación anticipada. Eso complica su situación.

¿Por qué cree que lo hace? La fiscal le está dando un beneficio. ‘Te voy a dejar libre’ y por eso ella va aceptar y decir lo que sea (…) Ella sabrá por qué declaró así, no me puedo pronunciar por lo que ella diga.

Hay también WhatsApp entre Molina y usted en que sí está haciendo gestiones de su caso.

En realidad lo que yo converso con la señorita lo hago con cualquier otro litigante. Dentro de mis facultades evito procesos judiciales posteriores. Si viene un anciano por la deuda social, yo investigo, coordino. Esas conversaciones no pueden ser atribuidas como favorecimiento a alguien. Si hubiese tenido al intención de ayudarla les hubiera obligado para favorecerla, mi juicio lo he ganado. Para mi es un tema de daño a mi imagen personal.

¿Esto de aconsejar o conversar con la litigante no es antiético? Los mensajes además contribuyen a pensar que está involucrada.

Tendrían que evaluarlo los jueces. Este es un proceso que se va tener que ver en el camino. Lo que sí puedo decirles es que estoy dentro de mis funciones y se presume mi inocencia mientras no haya sentencia condenatoria o resolución de destitución.

¿Conversó con el gobernador Elmer Cáceres?

No me atiende nunca personalmente, yo no hablo con él.

Se está pidiendo que se aleje del cargo…

Nadie me puede destituir, soy nombrada como mi adjunta Amparo Begazo. Si fuera cargo de confianza el gobernador tendría la decisión de apartarme mientras se decida mi situación legal. Begazo tiene dos procesos penales abiertos en los cuales ella es imputada por malversación de fondos, gastos inflados y falsos. Ella sigue ejerciendo su cargo, porqué tendrían que sacarme y no a ella.

La Procuraduría General del Estado informó que no defendió los intereses del GRA en varios procesos.

No me han notificado y desconozco. No me han trasladado el informe. Si hace un comparativo entre mi defensa y la anterior, he encontrado que de 75 casos 73 se perdieron. Yo tengo el 90% de ganados. Hay un interés si no recuerde quién ha declarado que va a tomar el cargo.

Se les está pidiendo prisión preventiva.

Yo no me voy a fugar, tengo hijo y un trabajo. No lo necesito, tengo bienes, estoy dando la cara. Lo que voy a pedir es que mi juicio se haga en libertad.