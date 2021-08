Mototaxista es herido por resistirse al robo de su vehículo en VMT

Un mototaxista fue herido por dos impactos de bala tras resistirse al robo de su vehículo en Villa María del Triunfo. El hombre no quiso entregar el instrumento de trabajo con el que mantiene a su familia, lo que casi le cuesta la vida.

El conductor, identificado como César Augusto Gúzman Injante de 52 años, fue herido en la pierna derecha y en la muñeca. Según sus familiares, serían tres los delincuentes que intentaron realizar el asalto haciéndose pasar como pasajeros.

“Mi hermano ha sido asaltado por estos delincuentes que le han dado un balazo en la pierna. Le han roto el fémur. Tiene (esa) fractura. También tiene otra fractura en la mano”, declaró su hermana, Lucy Guzmán, a las cámaras de América TV.

Los sujetos abordaron la mototaxi y en el camino encañonaron a Gúzman con un arma de fuego. Tras resistirse al robo, fue atacado y abandonado herido cerca a la primera cuadra del jirón 28 de diciembre en el referido distrito. Los vecinos de la zona fueron los primeros en hallarlo y de inmediato dieron aviso a la Policía.