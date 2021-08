Lambayeque: piden la renuncia de director de Hospital Belén por pésimo servicio de salud

El personal de salud y asistencial del Hospital Belén de la provincia de Lambayeque, en la región del mismo nombre, sostendrán este viernes 27 de agosto una reunión en el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) con altos funcionarios para pedir la salida del director de esta institución, Ruben Rojas Ruíz.

Demandas

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Unificado del Hospital Belén de Lambayeque (Sitrau HBL) argumentan estar disconformes con la gestión de Rojas Ruíz, pues consideran que no ha gestionado mejoras en la condiciones del nosocomio, las cuales eran indispensables para enfrentar la emergencia por el nuevo coronavirus.

Entre las deficiencias desatendidas en el edificio están la construcción inmediata de una planta de oxígeno, adquisición de mordernos equipos médicos, y la implementación de una unidad de cuidados intensivos (UCI) y un área de hospitalización.

De igual forma, el personal sanitario exige que se contrate a un mayor número de recurso humano y se abastezca de medicamentos a los almacenes del hospital. Además, piden mejores condiciones laborales para el personal bajo régimen CAS.

El último jueves 25 de agosto, el referido sindicato se reunió con el alcalde provincial de Lambayeque, Alexander Rodríguez Alvarado, y miembros de la sociedad civil, a fin de debatir la problemática del Hospital Belén.

En diálogo con La República, el dirigente Wilmer Antón Mayanga precisó que hay un compromiso de asociaciones civiles y el burgomaestre lambayecano por exigir a las autoridades una intervención rápida en el nosocomio.

“El sentir de toda la provincia de Lambayeque es que el Hospital Belén no reúne condiciones para el derecho a los servicios de salud. Una provincia con importantes distritos no puede tener un hospital que no garantice salvaguadar la vida de la población. Y en esto mucho responsabilidad tiene la falta de capacidad del hospital para realizar mejoras”, aseveró.

En esa línea, Antón Mayanga sostuvo que su demanda también será comunicada mediante un memorial firmado por diversos alcaldes distritales de la provincia de Lambayeque a fin de que sea llevado al presidente Pedro Castillo y al ministro de Salud, Hernado Cevallos.

“Este memorial que llevará el sentir de toda la población lambayecana busca generar un compromiso con el derecho a la salud. Pedimos la construcción de un nuevo Hospital Belén y la inmediata salida del director”, comentó.