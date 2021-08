Chimbote: Subregión Pacífico dio conformidad a obra sin evidenciar ejecución de partidas

Mediante el informe n.° 024-2021-OCI/5332-SCC, la Contraloría advirtió que la Subregión Pacífico, órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Áncash, dio conformidad a la obra de saneamiento del asentamiento humano San Pedro (Chimbote), sin evidenciar la ejecución de las partidas “conexiones domiciliarias” y “suministro integral de equipos de reservorio R-V”.

Según el órgano de control, estas partidas comprenden la instalación de 722 medidores de agua potable y la entrega de cinco equipos (controladores, sensores, electroválvulas, medidor y switch); partidas que no habrían sido ejecutadas por el Consorcio Metila. Esta situación podría afectar económicamente al reconocer el pago de partidas no ejecutadas de parte de la entidad.

“Se verificó que las conexiones domiciliarias de los usuarios, en 47% no tienen medidores, sino conexiones directas; un 33% tienen medidores y un 20% no se pudo verificar si cuentan o no con medidor. De otra parte, se puede observar que, dentro de la documentación presentada en las valorizaciones, no hay documentos respecto a las instalaciones de los medidores, por lo que, no se puede establecer el cumplimiento cabal de la ejecución de la partida”, señala la Contraloría.

Con respecto a la partida “suministro integral de equipos de reservorio R-V”, el ente refiere que “durante la inspección realizada en el Reservorio II de SEDA CHIMBOTE S.A., no se pudo constatar la existencia de estos equipos que se encuentren listos por instalar y hayan sido entregado por el Consorcio Metila”.

Liquidación de obra

Otra situación adversa identificada por la Contraloría es que la Subregión Pacífico demora en dar respuesta al contratista, sobre la liquidación de obra presentada, lo cual podría afectar económicamente a la entidad.

“El Consorcio Metila presentó el expediente de liquidación final de obra el 18 de noviembre de 2020, donde la entidad debió pronunciarse dentro de un plazo máximo de 60 días de recibido el expediente y 15 días para notificar al contratista; siendo que, en el presente caso, el plazo venció el 1 de febrero de 2021 y a la fecha aún no ha dado respuesta a este documento”, se explica.

El informe fue comunicado al titular de la Subregión Pacífico para que se tomen las medidas preventivas y correctivas que correspondan.

