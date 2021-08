Arequipa: Junta Directiva de Colegio de Abogados se quedará cinco meses más

La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Arequipa, dirigida por José Arce Villafuerte, permanecerá en el cargo hasta enero de 2022, pese a que su gestión concluyó este 26 de agosto.

La razón, de acuerdo con el decano de la orden, es que ningún miembro de la Junta de Exdecanos, órgano consultor y asesor del colegio, acepta asumir las riendas de la institución y llevar adelante un proceso de transición mientras se elige a la nueva directiva para los años 2022-2023.

La permanencia en el cargo del grupo se torna controversial debido a que estaría extendiendo el mandato de manera ilegítima, sin elevar el tema a la Asamblea General. Arce culpa de este escenario a los líos judiciales que evitaron que asuma funciones en el plazo establecido entre 2018-2019.

Como se recuerda, la victoria de Arce en diciembre de 2017 fue cuestionada por su excontendor y candidato a la orden deontológica Alfredo Álvarez, quien lo acusó de fraude. Dos medidas cautelares evitaron que el primero asuma el mandato hasta el 26 de agosto de 2019.

Arce asegura que el entuerto legal, al haber modificado los plazos de su gestión, dejó en el aire el tema sobre quién asumiría el decanato al finalizar su gestión. Además, no consideraron que los exdecanos rechazarían asumir la directiva en los meses que queda del año. El estatuto no contempla este escenario. Hay vacíos.

No obstante, al conocer que su gestión concluiría este mes ¿por qué no convocaron antes a elecciones? Arce reconoce que no hubo previsión y acepta que ello puede crear suspicacias entre los miembros del colegio. “Quien crea que estamos extendiendo ilegalmente nuestro mandato puede recurrir al Poder Judicial”, señaló.

Asegura que su única intención es no dejar acéfala la institución, actualmente con 7.000 agremiados habilitados, que realizan trámites administrativos.

En su último día de mandato, el decano recién convocó a elecciones. La conformación del Jurado Electoral se llevará a cabo el 3 de noviembre, mientras que las elecciones están programadas para el 4 diciembre de 2021.