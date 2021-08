Amplían acusación para alcalde de Arequipa

Por: Elizabeth Huanca Urrutia

Nueva estrategia. El titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, Rubén Núñez Soto, presentó modificaciones en su acusación para pedir diez años de cárcel al alcalde Omar Candia Aguilar.

Candia es procesado por la adquisición irregular de 40 cámaras de videovigilancia en 2012 durante su gestión en el municipio de Alto Selva Alegre.

La tipificación original del delito hecha por el Ministerio Público en 2018 (en el primer proceso), contra la autoridad edil fue bajo la imputación de colusión agravada en calidad de coautor. Sin embargo, ayer durante la primera audiencia del caso, Núñez Soto presentó un escrito de acusación complementaria, que permite una calificación alterna o paralela, por lo que sobre Candia también pesará la figura de autor.

La misma figura se aplicará para los ex funcionarios de Selva Alegre, Juan Jesús Lipe Lizárraga (sub gerente de Logística) y Reynaldo Ubaldo Díaz Chilo (sub gerente de Servicio Comunal y Social). Imputados en este proceso.

En tanto que, para los empresarios, José Luís Ríos Sánchez y el ingeniero Sandro Constantino Martínez Sardón, también implicados en el caso, se mantendría la figura de cómplices primarios.

La ampliación en la acusación buscaría subsanar uno de los argumentos por el que la Sala de Extinción de Dominio de la Corte de Justicia de Arequipa anuló la condena de 6 años de prisión contra el alcalde en diciembre de 2020.

El abogado de la autoridad edil, Julio César Santa Cruz explica que la tipificación de autor mediato buscaría establecer responsabilidades individuales. Mientras que en la coautoría supone planificación común de los hechos.

La acusación fiscal también planteó por primera vez la inhabilitación en el ejercicio de la función pública por tres años para los implicados.

La tesis fiscal, señala que los imputados concertaron para la compra de cámaras. En ese contexto, se pide 10 años de cárcel.