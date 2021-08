Piura: detectan pagos por trabajos inconclusos en caminos vecinales de Talara

Contraloría General reportó que, según el informe de Visita de Control N.º 13776-2021-CG/SADEN-SVC, existen una serie de irregularidades en la ejecución del mantenimiento de los caminos vecinales de los tramos del distrito de Pariñas, en la provincia de Talara (Piura). Los trabajos cuentan con un presupuesto de S/ 1 227 425.

El reporte señaló que la comuna pagó el 100% de las labores periódicas pese a que estas aún se encontraban inconclusas y que no otorgó sanciones al contratista Consorcio Sullana.

“La entidad no aplicó las penalidades por la demora en la entrega del plan de trabajo en la fase I. Asimismo, no ejecutó las penalidades por la demora en la entrega del informe de avance mensual n.º 1 (octubre 2020). (...) Estas situaciones pueden afectar los intereses económicos de la entidad”, expuso el informe.

Otras irregularidades

Por otro lado, el organismo resaltó que el tarifario de mantenimiento rutinario contenido en el plan de trabajo del servicio incluye actividades en estructuras que no existen, valorizadas en S/ 20.871 .

“La situación expuesta genera el riesgo de pago de trabajos del mantenimiento rutinario no realizados por el contratista”, apuntó la Contraloría.

Por último, el informe describió que el contratista no realizó las acciones según lo establecido.

“La comisión de control pudo evidenciar que no se encontró a ningún personal laborando en el mantenimiento rutinario y no se encontró el cuaderno de ocurrencias. Tampoco se encontró equipamiento mínimo (cisterna y camioneta). Además, según manifestó el subgerente de Infraestructura, el contratista no cuenta con un centro de operaciones”, resaltó el documento.

El dato

Contraloría General exhortó a la Municipalidad Provincial de Talara a emprender acciones preventivas y correctivas con el fin de asegurar la continuidad de los trabajos y el logro de los objetivos del servicio de mantenimiento vial en la localidad.