Especialistas indican que volver a clases presenciales sería un error ante una tercera ola

Las autoridades sanitarias han advertido que ante una posible tercera ola de la COVID-19 y la presencia de la variante Delta en el Perú, la población joven sería la más afectada. Por ello, el Colegio de Profesores de Lambayeque no está de acuerdo con el retorno a clases presenciales.

Incremento de casos

El epidemiólogo Miguel Tresierra señaló que aún no está claro si la variante Delta o india causa una enfermedad más aguda en los niños. No obstante, su nivel de contagio está causando un aumento exponencial de casos pediátricos en países extranjeros.

Subrayó que, en los Estados Unidos, los casos del nuevo coronavirus estaban disminuyendo durante la primavera; sin embargo, cuando se propagó la variante Delta, muchos menores de edad dieron positivo a la COVID-19.

Situación que llamó la atención de los pediatras y epidemiólogos, pues se consideraba que la población infantil tenía muy poca probabilidad de infectarse.

Focos de infección

En ese sentido, el especialista indicó que iniciar clases presenciales sería un error, pues las aulas podrían convertirse en focos de infección . “Por su misma inocencia y deseo de jugar, (los niños) se descuidarán y contagiarán; de igual forma a sus familiares si alguno se contagia en el colegio”, agregó.

Asimismo, precisó que los hospitales de las diversas regiones del Perú no están preparados para recibir a un número elevado de niños contagiados con la COVID-19.

Crisis en centros educativos

En tanto, la decana del Colegio de Profesores de Lambayeque, María Cubas Llanos, mencionó que volver a clases presenciales sería una irresponsabilidad ante una eventual tercera ola de la COVID-19 y un caso confirmado de la variante Delta en la región.

Señaló que las instituciones educativas a nivel nacional están en crisis, con respecto al mantenimiento de su infraestructura. No cuentan con servicios higiénicos de calidad y otro de los problemas identificado es la falta de agua.

“(...) primero está el derecho a la vida y la salud. De nada sirve que se movilice a los estudiantes sin darles las mínimas condiciones de seguridad sanitaria y después verlos enfermarse o perder la vida por no tomar las decisiones correctas”, puntualizó.

La titular de la orden profesional manifestó que las autoridades -en este momento- deberían preocuparse por mejorar la conectividad en las zonas rurales y urbanas, para que los estudiantes puedan acceder sin ninguna dificultad a sus clases. En Lambayeque acotó que el 30% de estudiantes están desconectados permanentemente.

Padres de familia

El epidemiólogo Miguel Tresierra invocó a los padres de familia a tener paciencia y a educar a sus hijos con el cumplimiento de las medidas sanitarias, así las autoridades hayan levantado ciertas restricciones.

“No deben acudir a lugares donde haya aglomeración de personas. Y debemos esperar las vacunas para los menores de edad”, añadió.

En esa misma línea, la decana María Cubas indicó que los niños y adolescentes estarán más protegidos en sus hogares. “Llamo a los padres de familia a no movilizar a sus hijos a las escuelas mientras no estén protegidos, mientras no existan las mínimas condiciones de seguridad” , concluyó.

