Pide una explicación. Preocupado e indignado se encuentra el señor Wenceslao Churo, quien el último 9 de agosto asistió a su centro de vacunación para recibir su segunda dosis contra la COVID-19, pero grande fue su sorpresa cuando le dijeron que, según el registro, ya había completado la cartilla de inoculación.

El hombre de 47 años detalló que fue inmunizado con la primera dosis el 19 de julio en el vacunatorio plaza Ernesto Casanave, en el Callao . El agraviado no sospechó ni vaticinó nada, pues ese día recibió con normalidad su cartilla y la fecha de la siguiente inyección.

Los problemas empezaron en la segunda cita, cuando los médicos le dijeron que ya había completado le proceso de inoculación. La víctima pidió explicaciones a todos los presentes, pero nadie lo supo orientar. Finalmente, y luego de tanto insistir, una de las encargadas tomó sus datos con la promesa de que iba a indagar su caso.

“Fui a vacunarme y cuando vieron en la pantalla me dijeron que yo ya me había inoculado. Me acerqué a las señoritas encargadas, pero nadie me daba razón. Llamé a la línea 113 y me dijeron que tenía que esperar. Luego de un rato, la encargada tomó mis datos para que puedan evaluar mi caso”, lamentó el hombre a Latina.

Según el registro de Pongo el hombro, Wenceslao Churo recibió la primera dosis en mayo y la segunda en agosto; sin embargo, desmintió esta información, pues, según detalló, en ese tiempo se encontraba de viaje en Arequipa, donde perdió sus documentos.

Además, recordó que en mayo no estaban vacunando al grupo etario de 47 años. En ese sentido, el agraviado exhortó al Ministerio de Salud para que tome el caso y le dé una respuesta inmediata.