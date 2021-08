El alcalde provincial, Omar Candia Aguilar será sometido por tercera vez a juicio por la cuestionada compra de 40 cámaras de videovigilancia en la comuna de Alto Selva Alegre (ASA).

El proceso inicia hoy y estará a cargo del juez para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte de Arequipa, Edy Leva Cascamayta. La audiencia se instalará a las 8:30 horas. Se programaron 13 sesiones que deben concluir el 10 de noviembre.

La fiscalía pide ocho años de prisión efectiva contra Candia y sus exfuncionarios Reynaldo Díaz Chilo y José Lipe Lizárraga; así como para los empresarios José Ríos Sánchez y Sandro Martínez Sardón. Se les acusa de colusión agravada. Mientras que el exgerente municipal Daniel Gómez, será procesado por sucesión intestada. El fiscal Rubén Núñez pide una reparación civil de S/2 millones 100 mil.

Confía en salir limpio

La autoridad edil, se mostró confiado en que será absuelto. “En realidad, nunca se ha demostrado un acto de corrupción. El juez que me sentencia en 2019, comete errores y excesos (...) no hay fundamento para una sentencia. Se ha pedido nuevamente que se haga un proceso, que no tiene sentido, que parte de acusaciones falsas y donde se habla las cosas a medias. Las cámaras están funcionando en Selva Alegre. La única posibilidad que me sentencien es haciendo una interpretación inconstitucional”, dijo.