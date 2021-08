Ahora les toca vacunarse a los de 34, 35 y 36 años que residen en los 29 distritos de la provincia de Arequipa. Así lo informó la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa). Recibirán su primera dosis en la jornada que se realizará el miércoles 25 y jueves 26 de agosto. Se han dispuesto 22 puntos de inmunización.

Los vacunatorios serán los mismos que se utilizan actualmente para aplicar las segunda dosis de los de 45, 46 y 47 años en la ciudad. Christian Nova Palomino, titular de la Geresa, señaló que solo el día 25 de agosto se inmunizará a ambos segmentos de la población.

El funcionario resaltó que para esta ocasión no se dispondrá de vacunatorios con horarios de corrido, como los 4 dispuestos en el último vacunatón. Y es que no se llegó a la meta de 30 mil inmunizados. lnocularon a solo 26 052 personas. “La cantidad que acudió de noche son 1200 (...) Estamos demostrando que la gente no acude. Los de 37 a 39 son más de 50 mil, ¿dónde han estado esa noche?”, cuestionó Nova.

¿La poca afluencia se puede repetir mañana? Para el sociólogo José Luis Ramos, la ausencia se explicaría por qué son personas que están trabajando. Otra arista es que se dejan llevar por las campañas de desinformación de que las vacunas no son eficaces. “Hay que sumar que son gente que siempre ha escuchado que menos probabilidad tiene que caer graves”, advirtió. La segunda ola demostró que una mayor cantidad de adultos jóvenes enfermó y murió y más se redujo al de los adultos mayores.

Ramos recomendó cambiar de estrategia y que el mensaje no sea el cuidado individual sino el colectivo, que es el fin de la vacuna. Añadió que el Comando Covid-19 debe estar conformado por otro equipo porque ya no se trata de un tema policial o sanitario, es más complejo y linda con lo sociológico y comunicacional.

Nuevas medidas en el sur

En decreto Supremo publicado la noche del domingo, el gobierno central modificó las restricciones en las regiones de Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. Muchas de las provincias pasaron a riesgo moderado y otras se quedaron en riesgo alto. El gerente

Nova dijo no estar conforme con que las provincias de Condesuyos y Caylloma permanecerá en el nivel de alerta alto, cuando todas las demás provincias descendieron a moderado.

El funcionario indicó que ha sido pareja la disminución de contagios y muertes en toda la región. “Debería ser igual para todas las provincias. Son decisiones de la Oficina de Epidemiología del Minsa”, sostuvo.