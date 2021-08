La campaña de inoculación contra el nuevo coronavirus continua en el país. Este lunes 23 de agosto, los ciudadanos mayores de 38 años y grupos con comorbilidades acudieron las sedes, según sus programación en el portal Pongo el hombro.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que este 25 de agosto comenzarían a vacunar a la población mayor de 36 años por lo que instó a la ciudadanía a estar atentos al cronograma que emitirá la institución.

El titular de la cartera de Salud lamentó que no se haya podido cerrar la brecha de dosis pendientes y dijo que no tiene sentido inmunizar a más personas cuando aún hay ciudadanos que no tienen el esquema completo. “Es importante bajar el rango de edad y es lo que estamos haciendo (...) pero nos interesa cerrar las brechas. O sea, de nada sirve que solo se quede la mayor parte de la población con una sola dosis”, indicó a Canal N.

Por otro lado, la sexta Vacunatón se realizará el sábado 28 y domingo 29 de agosto.

En Vivo: Vacunación EN VIVO HOY 24 de agosto: últimas noticias de la jornada 09:16 Vacunarán a mayores de 34, 35 y 36 años en Arequipa Ahora les toca vacunarse a los de 34, 35 y 36 años que residen en los 29 distritos de la provincia de Arequipa. Así lo informó la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa). Recibirán su primera dosis en la jornada que se realizará el miércoles 25 y jueves 26 de agosto. Se han dispuesto 22 puntos de inmunización.Conoce más AQUÍ. 08:17 Vacunación en Perú: a los de 36 y 37 años les toca el jueves y evalúan adelantar vacunas a maestros Luego de que la quinta Vacunatón no lograra llegar a la meta prevista (600.000 dosis), el ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que ahora se atenderá a las personas de 36 y 37 años, las cuales podrán acudir a los vacunatorios a partir de este jueves.Conoce más AQUÍ.

