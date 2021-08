SMP: dos ladrones encañonaron a dueño de mecánica y se llevaron su camioneta

Con información de Johann Klug / URPI-LR

Un hombre sufrió el robo de su camioneta aproximadamente a las 9.30 p. m. del lunes 23 de agosto en la puerta de su mecánica, ubicada en la cuadra 19 de la avenida Carlos Izaguirre, en el distrito de San Martín de Porres.

Yony Veldever Gonzáles (44) fue víctima del asalto cuando regresaba al taller para guardar su camioneta. En ese momento, aparecieron dos sujetos, quienes le rastrearon el arma de fuego, le quitaron su vehículo y huyeron por la avenida.

“Me cuadro con la finalidad de abrir el portón para ingresar mi vehículo, cuando retorno a la camioneta, aparecen dos delincuentes, rastrean su arma y me encañonan. En ese momento, me quedé sin reacción y me tiran al piso”, declaró a La República.

El hombre venía de una reunión con otras personas, puesto que se dedica a labores sociales. “Somos un grupo de personas que hacemos labores sociales, llevamos apoyo a la gente necesitada. La semana pasada hemos llevado una silla de ruedas a un niño que lo necesitaba”, agregó.

Sufrió otro robo de auto en 2019

Precisamente, hace dos años también fue victima del robo de otro auto en la puerta de su vivienda. Puso su denuncia en la comisaría de SMP, pero nunca pudo recuperarlo. “Dejé mi auto estacionado en la puerta de mi casa y, cuando salgo, ya no estaba. Insistí durante seis meses y abandoné el caso”, expresó.

La víctima hizo un llamado a la Policía Nacional para que vean su caso y atrapen a los delincuentes “Pido a las autoridades para que me puedan ayudar, porque dentro del auto tengo una laptop con toda mi información de los trabajos sociales que hacemos y hay artículos de mi negocio, quisiera por favor tomen en cuenta para que se pueda recuperar”, concluyó.