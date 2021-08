Con información de Raúl Egúsquiza / URPI-LR

Un comerciante denunció que, el pasado lunes 23 de agosto aproximadamente a las 3.00 p. m., un delincuente dejó un paquete en su vivienda, ubicada en la calle Edmundo Piny, en el distrito de San Martín de Porres. Esta contenía una granada, tres proyectiles y un arreglo floral.

Las cámaras del lugar captaron el preciso momento cuando el ladrón apareció vestido de negro y con un casco puesto, colocó el paquete en la casa, tocó la puerta y se fue caminando para doblar en una esquina y abordar un vehículo.

La víctima, Rafael Serrano Quispe, fue avisado por un vecino que pasaba por la zona. “Él ha visto al delincuente, llamaron al 105 y cuando he venido me quedé en shock, no podía hablar”, comentó a La República.

Agregó que el paquete no contenía alguna nota. “No decía nada, solo una granada de guerra, tres balas”, explicó Serrano quien señaló que efectivos de la UDEX llegaron hasta el lugar para desactivar la granada y evitar alguna explosión.

Rafael Serrano es un fabricante de calzado que tiene un local en el Mercado Caquetá y explica que su familia no ha podido dormir en toda la noche. Además, se cuestiona por qué lo han extorsionado si nunca ha recibido algún mensaje previo ni tampoco ha tenido alguna discusión con otros comerciantes.

“No sé qué pensar, de la noche a la mañana pasó esto. No he tenido problemas, no peleamos con nadie del mercado, nunca hemos tenido problemas con alguien (...). Le pido a la PNP que me den una garantía para mi familia porque nosotros no hemos podido dormir en la noche, hemos estado con temor de que nos pueda pasar algo. Somos gente provinciana, nos apoye con la garantía que necesitamos para sobrevivir”, concluyó.