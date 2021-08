Los armadores pesqueros industriales del recurso anchoveta mostraron su preocupación por que —según ellos— el Ministerio de la Producción no atiende su pliego de reclamos y aún no se designa al nuevo presidente ejecutivo del Imarpe.

Tras esta situación, los dirigentes amenazaron con salir a las calles para exigir una mesa de diálogo, a fin de buscar mejoras para el sector.

El presidente de la Asociación Nacional de Armadores de la Ley 26920, Medardo Vite, precisó que la principal preocupación de los pequeños empresarios del sector pesca es el copamiento de cargos por cuestiones políticas y partidarias, antes que los méritos técnicos y especialización en el sector.

“Es el caso del Imarpe que está sin presidente desde fines del Gobierno anterior. Es una entidad científica que requiere un perfil muy técnico y no a un militante político. El cargo de viceministro de Pesca también requiere de un perfil adecuado, ya que el sector es muy amplio y requiere conocimiento y destreza, además de que debe cumplirse con el ROF del sector”, precisó.

Por su parte, el dirigente Javier Eca Panta, señaló que el Gobierno no debe olvidar la importancia de este sector en el marco de la reactivación económica que se alienta en el país. “Fuimos los que no paramos en medio de la pandemia y ayudamos a que el país siga de pie. Ahora exigimos que el ministro Yván Quispe se reúna con los sectores representativos de la pesca y que el presidente Castillo no permita que el sector se politice”, declaró.