El padre Omar Sánchez Portillo denunció que está siendo víctima de extorsión por delincuentes, quienes han intentado hackear sus cuentas bancarias y algunas redes sociales, tanto de él como la de la Asociación de las Bienaventuranzas.

En Facebook, el sacerdote publicó un post donde reveló que ha recibido una bala dentro de un sobre. “Este fin de semana, he sido víctima de un ataque virtual intentando hackear mis cuentas de Facebook y el Instagram de la asociación, mis cuentas de correo electrónico y mi banca por internet”, escribió.

En esa línea, reveló que las amenazas han sido constantes y no es la primera vez que le sucede. “Es la tercera desde el lunes 24 de mayo. Es la primera vez que publico sobre este tema. ¿Quién o quienes son los autores? No tengo ni la menor idea. Solo rezo por ellos y le pido a Dios por su alma, por la paz en su corazón. Siempre he considerado que no tengo enemigos y sigo pensando que no los tengo”, remarcó.

Por otro lado, Sánchez mencionó que sí sufrió el robo de una tarjeta de débito; sin embargo, detalló que no fue agredido. El padre señaló que continuará trabajando para ayudar a los más necesitados y sin tener miedo a los inescrupulosos. En meses anteriores, ya había sido amenazado por medio de llamadas telefónicas.

La labor en la Asociación de la Bienaventuranzas

El padre Omar Sánchez ha ayudado a miles de personas durante la pandemia, ya sea con canasta de víveres o atendiendo a adultos mayores que fueron abandonados. Así también, la organización que preside logró tener dos plantas de oxígeno para ayudar a los ciudadanos que requieran el insumo por la actual pandemia.

La Asociación de las Bienaventuranzas es su obra más grande y espera que continúe creciendo por el bien de la comunidad. Si quieres apoyar, dona a través de las siguientes cuentas:

Titular: Asociación de las Bienaventuranzas