Los cuatro presuntos sicarios detenidos tras el quíntuple asesinato en Ancón dieron positivo a las pruebas de absorción atómica que les practicó la Unidad de Criminalística de la Policía Nacional para detectar si dispararon armas de fuego.

Según documentos de la Dirección de Investigación Criminal a los que tuvo acceso La República, Darwin Klein Valdez Álvarez (22), Henry Jaime Mio Chunga (19), Marco Ventura García (23) y Christofer César Chipana Ramos (24) presentaron restos de plomo, bario y antimonio en las manos.

Documento de acceso de la PNP. Foto: La República

Ellos fueron atrapados el mismo día del múltiple crimen cuando ingresaban a la Mz 147 lote 40 del asentamiento humano El Mirador. La operación la realizó un grupo especial de la División de Homicidios a cargo del coronel Víctor Revoredo.

Los investigadores se encuentran interrogando a los detenidos para determinar a los autores intelectuales. La Policía presume que se trata de un crimen por encargo por tráfico de terrenos.

Querían matar a todos

Una de las asesinadas es Natali Tuya Jara (21), cuya madre, Esperanza Jara Sánchez, también fue victimada el 11 de julio último en la asociación de vivienda Moradores de Villa Esperanza, distrito de Ancón.

También fallecieron Pilar Angelita Castañeda Villaorduña (28) y su pareja Army Bryan Amasiguen Espinoza (34), así como la hija de ambos de 9 años.

En el hospital de Puente Piedra dejó de existir la pequeña de tres años, hija de Natali; mientras que su pareja, Jack Marlon Izuisa Zevallos, fue herida y viene colaborando con la Policía. Asimismo, Deysi Esther Zevallos Luna (41) resultó herida.

Documento de acceso de la PNP. Foto: La República

Una prueba fundamental

Peritos de criminalística consultados por este diario revelaron que el análisis de residuos de disparo de arma de fuego sirve como indicio orientativo para evaluar si una persona ha efectuado uno.

“Al ejecutar un arma de fuego se producen gases en la combustión que arrastran partículas de distinto tamaño y forma de la pólvora (combustionada parcial o casi totalmente) y que se depositan en las superficies cercanas al lugar del disparo”, explicó un especialista.

Lo que se intenta determinar —añade— es la presencia de tres elementos metálicos: plomo, bario y antimonio, que son componentes del material utilizado en los proyectiles (la pólvora o el detonante) y que aparecen en los residuos del disparo de un arma de fuego.

Vinculados al hecho

“Si la prueba da positivo para la presencia de estos elementos, se puede vincular al hecho. Si da negativo significa que no se hallaron residuos, y que si no se conoce bien la procedencia o la historia de la muestra, no se podría decir que no haya disparado. Siempre es mejor un análisis multidisciplinario para la evaluación de los resultados”, aclara el experto.

La palma y el dorso de las manos se utilizan para verificar si ha disparado esa persona o si se ha protegido de alguna agresión. También se pueden analizar las prendas que tenía puesta la persona que habría efectuado un disparo o la víctima del mismo. En este caso, todas las muestras han dado positivo para plomo, bario y antimonio. Las pruebas son determinantes.