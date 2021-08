Ancón: piden hallar a autores intelectuales del asesinato múltiple

Con el reporte de Deysi Portuguez (URPI).

Esperan justicia y el apoyo de las autoridades. Los deudos de las cinco personas, entre ellas dos niñas de 3 y 9 años, que fueron acribilladas dentro de un auto el domingo en el asentamiento humano Villamar de Ancón, piden la pronta captura de los autores intelectuales de esta masacre. Por ahora, la Policía y el Ministerio Público intensifican las diligencias e interrogatorios a los cuatro presuntos asesinos, cuyas declaraciones refuerzan la hipótesis de que el móvil sería una disputa de terrenos.

Producto del ataque falleció Nataly Tuya Jara (21) y su hija de tres años; mientras que su pareja, Jack Marlon Izuisa Zevallos, resultó herido. Dos meses atrás, la madre de Nataly, Esperanza Jara Sánchez, también fue asesinada. “Mi hija era el nexo entre los representantes de cada parcela y la abogada. No era dirigente. Pedimos que se esclarezca todo y caigan los autores intelectuales. Se sospecha de las inmobiliarias”, dice el padre de Nataly, quien ha perdido a tres miembros de su familia y, ante las constantes las amenazas, evalúa vivir en otro lugar.

También perdieron la vida Pilar Castañeda Villaorduña (28); su pareja, Bryan Amasifuen Espinoza, y la hija de ambos de 9 años. Sus deudos llegaron desde la provincia de Tocache, San Martín, para pedir apoyo con el retiro de los cuerpos y el traslado a su ciudad natal. Asimismo, señalan que ellos solo estaban en Lima para un tratamiento médico. “Una bebé se ha quedado sin padre, madre ni hermana. Pedimos justicia y apoyo del presidente Pedro Castillo y el Ministerio de la Mujer. Ningún ministerio se ha comunicado con nosotros”, aseguran.

Los presuntos atacantes, capturados el domingo, son Darwin Klein Valdez Álvarez (22), Henry Jaime Mío Chunga (19), Marco Ventura García (23) y Christofer César Chipana Ramos (24). Permanecen en la sede de la Dirincri, del Cercado.

Confesión de detenido

Durante el interrogatorio en la División de Homicidios, a cargo del coronel Víctor Revoredo, el detenido Darwin Valdez Álvarez dijo que en la noche del domingo tuvo “problemas con Jack (Izuisa)”. “Él se me acercó, tenía un fierro (arma) y me dijo: ¿Quién eres tú? ¿Qué haces acá? Me subestimó”. Según el investigado, Izuisa Zevallos lidera esa zona y tiene a su cargo la seguridad. “Todos le tienen miedo”.

Mencionó, además, los nombres de sujetos que estarían detrás de los terrenos, entre ellos al exdirigente César Huamán, también señalado por uno de los deudos del asesinato. “Ahí se quieren meter Joel, Vicente, el Chato César Huamán, y Jack es respetado. Él está en rivalidad con Huamán”, aseguró.

Precisamente, el comandante general PNP César Cervantes refirió que las versiones de los detenidos dan cuenta de que se trataría de una disputa de terrenos. “La información apunta a un tráfico de terrenos”.

Agregó que reforzarán la seguridad en la zona con 50 efectivos. “La triada está en investigación: la forma y circunstancias, las armas y el móvil. Nos comprometemos a garantizar la tranquilidad social en el lugar”.

Necesitan seguridad

El padre de Nataly Tuya teme por su vida, que hoy la resguardan agentes financiados por la comunidad.

Reconoce, además, que Jack Izuisa se encargaba de la seguridad de la zona. “Yo decía: ‘En cualquier momento voy a perder a mi hija’, porque él era seguridad. Hemos recibido amenazas”.

Según el municipio de Ancón, se gestiona la instalación de un puesto policial en la zona.