Áncash necesita S/ 50 millones para ejecutar plan ante posible tercera ola de la COVID-19

A fin de hacer frente a una eventual tercera ola de contagios de la pandemia de la COVID-19, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash aprobó un plan de respuesta.

La Resolución Directoral 695-2021 establece ocho objetivos enfocados en actividades que están relacionadas con la prevención y el control de la enfermedad, con énfasis en potenciar el primer nivel de atención.

Presupuesto

La Diresa Áncash informó que el presupuesto que se requiere para cumplir todas las acciones programadas sobrepasa los S/ 50 millones .

Agregó que el mayor porcentaje de dinero está destinado para el fortalecimiento de la capacidad de atención de los establecimientos de salud.

Asimismo, las autoridades sanitarias remarcaron que para el financiamiento de este plan se buscará el apoyo del Gobierno Regional de Áncash.

Prevención

En tanto, la Diresa Áncash tiene el objetivo de reforzar la atención oportuna de casos de la COVID-19, con la aplicación de un buen número de pruebas en diversas jurisdicciones de la región.

Además, la institución continúa con el cronograma de vacunación de segunda dosis a las personas de 49 años a más. Durante esta semana, las actividades se han concentrado en el distrito de Independencia, provincia Huaraz.

Sin fallecidos

En los últimos tres días, la región no ha reportado fallecidos a causa de la COVID-19 . No obstante, las autoridades invocan a la población a no bajar la guardia.

