Vacunación en Perú: últimas noticias sobre la inmunización a personas mayores de 38 años

Tras un arduo esfuerzo por parte del personal de salud en inmunizar a la mayor cantidad de población, cuyas dosis contra la COVID-19 estaban pendientes, esto no pudo realizarse pues solo se aplicaron 484.645 vacunas de una meta de 600.000.

Sin embargo, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que este 25 de agosto comenzarían a vacunar a la población mayor de 36 años por lo que instó a la ciudadanía a estar atentos al cronograma que emitirá la institución.

El titular de la cartera de Salud lamentó que no se haya podido cerrar la brecha de dosis pendientes y dijo que no tiene sentido inmunizar a más personas cuando aún hay ciudadanos que no tienen el esquema completo.

“Es importante bajar el rango de edad y es lo que estamos haciendo (...) pero nos interesa cerrar las brechas. O sea, de nada sirve que solo se quede la mayor parte de la población con una sola dosis”, indicó a Canal N.

En Vivo: Vacunación en Perú minuto a minuto: últimas noticias 23 de agosto 08:05 Vacunatón no alcanza su meta en la capital y recién inocularán a los de 36 años El quinto Vacunatón que se realizó en Lima y Callao y en quince regiones tuvo como meta llegar a 600.000 dosis aplicadas; sin embargo, hasta las 7 de la noche se llegó a colocar 484.645 dosis. Esto representa un 80.8% de lo previsto a nivel nacional. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se aplicaron 316.343 primeras dosis y 168.302 segundas dosis. Conoce más AQUI

Consulta el padrón nacional de vacunación

Realiza los siguientes pasos para consultar los detalles de tu inmunización en el padrón nacional de vacunación: