Piura: más de 12.000 adultos mayores no acudieron a vacunarse contra la COVID-19

Un grupo de adultos mayores de 60 años no se encuentra inmunizado contra la COVID-19 por su inasistencia a los vacunatorios a pesar de estar considerados como población de alto riesgo frente a la mortal enfermedad, informó la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura.

El director de Intervención Sanitaria de Diresa, Raúl Amaya, manifestó que se trata del 5% de una población de 244.000 ciudadanos dentro de este rango de edad. Resaltó que, en su mayoría, quienes no se presentaron para recibir la primera o segunda dosis contra el coronavirus viven en zonas rurales.

“Tenemos una deserción del 5% que no acude a su segunda dosis o que no han recibido ni la primera. Hemos revisado todo el reporte para conocer la causa de la población por la cual no se han vacunado. Vamos a ir a sus casas para proceder con la vacunación”, expresó.

Por su parte, el titular de Diresa, Víctor Nizama Elías, precisó que la última jornada de inoculación en la región cumplió la meta de proteger a 44.000 personas (42.000 corresponden a la segunda dosis y 2.000 de la primera).

“Agradezco y felicito a toda la población que se ha vacunado en esta primera jornada y ha asistido a la segunda. En un inicio, nuestra meta es vacunar la segunda dosis que se dan en cabeceras de región. Es importante que las personas tengan las dos dosis para poder estar protegidos y así solo tener una enfermedad moderada o grave”, sostuvo.

El médico indicó que no se puede bajar el rango de inmunización en la región debido a que es necesario asegurar las vacunas para las segundas dosis. Asimismo, apuntó que todo depende de la disponibilidad de vacunas que envía el Ministerio de Salud (Minsa) a la región.