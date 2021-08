Madre de víctima asesinada en Ancón: “Estaban en el lugar y momento equivocado”

Pilar Angelita Castañeda Villaorduña (28), Armis Brain Amasifuen Espinoza (35), R.B.C (9) y la pequeña A.J.A.C de tan solo 18 meses habían viajado desde Tocache San Martín hacia Lima a finales del mes de julio con la intención de realizarse un chequeo médico, luego de que Armis sufriera un derrame cerebral en el 2019.

Según relata Nancy Villaorduña, madre de Pilar, la familia tenía como hábito acudir a la capital por temas estrictamente médicos y que justamente en esta ocasión quedaron en juntarse con Jack (uno de los heridos del tiroteo) y, para infortunio de la joven familia, sus vidas pagaron el precio de esta disputa por el tráfico de terrenos.

“Mi hija y mi yerno no tienen absolutamente nada que ver con el tema del tráfico de terrenos, están diciendo cosas que no son y no voy a permitirlo, tenemos pruebas de que ellos vienen a Lima netamente para que Brain se pueda atender porque sufrió un derrame hace un par de años. Estaban en el lugar y momento equivocado”, enfatizó la deuda.

Cinco personas fueron ultimadas en Ancón. Foto: Raúl Egusquiza / URPI-LR

Por su parte, Hermita Villaorduña, tía de Pilar, remarcó el pedido de justicia hacia quienes serían los implicados por este sangriento hecho y que no queden impunes sus actos.

“Han destrozado a una familia, ellos no tuvieron que morir, es una atrocidad y, ahora, nosotros lo sufrimos y, encima, relacionan a mis sobrinos con que ellos están involucrados en este tráfico de terrenos, qué falta de respeto, investiguen bien y corroboren lo que dicen”, contempló.

Además, la madre de una de las ultimadas lamentó que autoridades del ejecutivo como el propio Presidente Pedro Castillo y la Ministra de la Mujer, Anahid Durand, se hayan manifestado, pero que, hasta el momento, no han extendido ninguna clase de apoyo.

“El Presidente Castillo expresó sus condolencias y lo mismo la Ministra de la Mujer, pero ¿yo qué hago con unas condolencias? Mi nieta de un añito y medio se ha quedado sin sus padres y su hermanita, ¿quién la acompañará?, ¿quién verá por ella? Yo no estoy bien de salud ni tengo los medios para hacerlo. Tampoco sé cómo haremos para llevar los cuerpos hasta Tocache, es un enorme gasto y demás trámites que no podemos hacer, necesitamos que verdaderamente nos apoyen y que no quede en palabras”, sentenció Villaorduña.