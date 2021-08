Este lunes 23 de agosto, el exministro de Salud, Óscar Ugarte, aseguró que dicha institución no superó la meta establecida de la última Vacunatón debido a que no se extendió el rango etario a menores de 38 años.

En declaraciones para TV Perú, el extitular del Minsa resaltó que esta es la primera jornada ininterrumpida de inoculación que no alcanza el objetivo trazado.

“Es el primer Vacunatón en el que no se logra la meta. En los tres primeros, que se hicieron cuando estábamos en el Gobierno, se superó la meta largamente. La cuarta, con este Gobierno, también se superó. Ahora que se planteó una meta de 600.000, que era una meta más baja de lo que se había alcanzado en la cuarta Vacunatón, ¿por qué razón no se llegó a la meta y se ha quedado en una cifra bastante baja? Yo creo que es porque no se amplió a una edad más temprana. (...) Me parece que el error ha sido que se ha mantenido ese límite con cautela solo de 38 (años) para arriba”, declaró.

Ugarte Ubilluz afirmó que con la inclusión de los mayores de 35 años se hubiera sobrepasado la cifra de dosis estimada por la gestión de Hernando Cevallos para el último fin de semana.

“Si se hubiese bajado a 35, de 35 para arriba, estoy seguro que se hubiese cumplido la meta. Ahí hay una demanda contenida que está esperando. (...) Ya ha quedado demostrado que no hay problemas de falta de vacunas. El señor ministro Cevallos lo ha dicho claramente, tenemos vacunas y están llegando. Se dudaba que iban a llegar los 3 millones (de Sinopharm) que estaban comprometidos y pagados desde julio. (...) Entonces, sí hay vacunas y se puede ampliar (el rango etario)”, agregó.