Congresista de Perú Libre presenta proyecto de ley para reponer a 14.000 docentes cesados

A menos de un mes de haber asumido el cargo, la parlamentaria de Perú Libre Jhakeline Katy Ugarte Mamani acaba de presentar un proyecto de ley que, en los dos últimos Congresos, no tuvo acogida por ser controversial.

Se trata de la iniciativa N.º 043-2021-CR, que propone la incorporación a la Carrera Pública Magisterial de los 14.000 docentes interinos que en el año 2014 fueron cesados de sus cargos por no rendir o desaprobar el examen nacional exigido por el Ministerio de Educación (Minedu).

Ugarte, elegida por Cusco, plantea esta vez que la reposición de estos profesores se aplique sin ningún concurso público de por medio. Solo exige que los maestros cuenten con título profesional pedagógico para volver a los mismos puestos que tenían antes de su cese. Además, propone que sean designados en la escala magisterial correspondiente a su tiempo de servicio.

Lo curioso, sin embargo, es que Katy Ugarte forma parte de los 13 congresistas de la bancada de Perú Libre (conformada por 37) que, en su calidad de profesores, no aprobaron los exámenes exigidos por el Minedu, de acuerdo a lo revelado por el programa dominical Punto Final.

Según se conoció, en su condición de maestra nombrada, la parlamentaria fue evaluada en siete oportunidades para ascender de escala en la Carrera Pública Magisterial; no obstante, no logró aprobar ninguna de ellas. “Las evaluaciones no significan que el maestro debe ser despedido”, dijo al ser consultada.

Esta no es la primera vez que un proyecto de este tipo es planteado, ya que similares fueron presentados en el Congreso disuelto de mayoría fujimorista y del último liderado por Acción Popular.

Golpe a la meritocracia

En octubre del año pasado, el Ministerio de Educación (Minedu) afirmó que la reincorporación de 14.000 maestros interinos atentaba contra el principio de meritocracia y, en última instancia, perjudicaba a los estudiantes, así como a los más de 240.000 docentes que han obtenido una plaza por concurso.

Manifestó, además, que las posiciones en las que se les pretende reincorporar no están vacantes y que en su mayoría son ocupadas por maestros nombrados por concurso público entre el 2015 y 2019.

De llegar a aprobarse en el pleno esta propuesta, solo restará saber qué posición tomará el ministro de Educación, Juan Cadillo, y el presidente Pedro Castillo.