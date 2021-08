Arequipa. El último domingo 22 de agosto, en el distrito de Chivay, provincia de Caylloma, fue intervenido el alcalde distrital de Paucarpata, José Supo Condori, por el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

Según el reporte de los efectivos de la Comisaría de Chivay, al promediar las 6.30 p. m. del domingo, el burgomaestre estaba en una camioneta de placa V9U-406 junto a otras personas. Cuando los agentes iban a intervenirlos, se dieron a la fuga.

Minutos después, tras una persecución, fueron interceptados en la intersección de la avenida Ladislao con la calle Garcilaso de la Vega.

Este momento fue grabado por uno de los agentes. En el video se puede ver al alcalde José Supo Condori en aparente estado de ebriedad e increpando a los policías.

“Zanabria, no te me acerques. No te me acerques, Zanabria”, se le escucha decir al principio. En Arequipa, el jefe de la Macrorregión Policial es Víctor Zanabria Ángulo.

A continuación, con un celular en la mano, la autoridad se identifica con el policía y le dice que es el alcalde de Paucarpata. El efectivo le pide que mantenga su distancia y se coloque la mascarilla. Enseguida, el edil responde en tono agresivo con palabras soeces: “No tengo mascarilla, a mí ya me dio COVID. No me toques”.

En ese momento, otra persona lo coge del brazo para que ingrese al vehículo.

La Policía informó que, en todo momento, los intervenidos se mostraron reacios a la acción de las autoridades. Los otros detenidos fueron identificados como Adolfo Rodríguez Guzmán (34), Johan Nilo Vizarreta Huayapa (33) y Brahayan Isidro Rodríguez Guzmán (32), este último era el conductor del vehículo. La unidad tenía el logo de Defensa Civil.