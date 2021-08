Villa el Salvador: incendio causó daños en hogares de más de 50 familias

Pánico en Villa el Salvador (VES). La madrugada del domingo 22 de agosto, un incendio arrasó con decenas de hogares prefabricados ubicados en la intersección de las avenidas Talara y Separadora Agroindustrial.

Alrededor de la 1.30 a. m, mientras los vecinos dormían, el fuego empezó a propagarse y llegó a dejar a más de 50 familias afectadas, que no solo perdieron sus casas sino también alimentos, electrodomésticos y demás utensilios del hogar.

Al lugar llegaron siete unidades de bomberos que trabajaron arduamente para sofocar el siniestro. Por el momento, no se han reportado personas heridas o fallecidas. Según el vicecomandante de los bomberos de Lima Sur, Marcos López, las causas aún son desconocidas y se mantienen las investigaciones.

“Lo que generó el incendio, puede haber sido un corto circuito por la lluvia debido a que son viviendas precarias y no sabemos cómo están obteniendo el sistema eléctrico. También puede haber sido generado por una vela, debido a que muchas viviendas no cuentan con luz”, mencionó López.

El incendio habría sido provocado

Una de las vecinas entrevistadas para el noticiero dominical de América Tv, aseguró que el incendio fue ocasionado por presuntas personas que no quieren que habiten en esa zona debido a que la consideran como áreas verdes.

“Nosotros ya tenemos cerca de seis meses. Prácticamente este era nuestro hogar, y ahora nos han dejado en la calle. Ya hemos tenido altercados con estas personas que quieren que nos vayamos, pues son ellos mismos los que quieren invadir esta zona” , aseguró.

Asimismo, otra pobladora secundó esta acusación y dijo que a pesar del siniestro no se iban a ir de Villa el Salvador. “Estas personas creen que porque nos han hecho esta maldad, nosotros nos vamos a ir, y esto no es así porque no tenemos a donde ir”, declaró para América Tv.