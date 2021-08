VES: familias afectadas por incendio piden apoyo tras perderlo todo

Con información de Gianella Aguirre/URPI-LR

Tras el incendio que arrasó con 65 hogares prefabricados ubicados en la intersección de las avenidas Talara y Separadora Agroindustrial. Los afectados señalarón que hay niños menores de 3 años, mujeres embarazadas y adultos mayores. Por tal motivo, piden apoyo para poder cubrir sus necesidades básicas.

Uno de estos casos es el de Angela Ramos, una madre soltera de 6 hijos y una de las personas afectadas del incendio. Ella está muy preocupada, ya que teme por la salud de su niño de 2 años quien, hace 15 días, tuvo una operación a corazón abierto y aún tiene los puntos de la intervención quirúrgica.

“Él ha salido recién del hospital, recién ha salido de alta, está todavía con la herida abierta, tiene sus parches y eso también se ha quemado. Toda la medicina de mi niño se ha quemado. Lo que más me preocupa es su medicina de él, cómo le voy a dar, él sufre de la presión” dijo a La República.

Ángela ha perdido todas sus pertenencias, entre ellas un televisor que le fue donado y que iba a servirle al resto de sus hijos para escuchar las clases virtuales. Hoy, Ángela pide apoyo en ropa, pañales y vivires, dado que, como madre, está preocupada por la salud y educación de sus hijos.

“Todo se ha consumido, un pedazo de mi olla ha quedado ahí, mi hijo ha salido con un solo pañal”, sostuvo Ramos.

Otro caso es el de la señora Socorro Aguilar Pasache, quien vendía mazamorra y comida junto a su esposo, de esta forma trataban de sacar adelante a sus 4 hijos, uno de ellos con una enfermedad.

“Yo vivía acá con mis esposo y con 4 de mis hijos, uno de ellos sufre de una enfermedad especial. Yo vendía acá mi comida, ofrecía mi mazamorra, ahorita ya no tengo nada, se han quemado mis platos y mi cocina, he quedado así como me ve”, relató Aguilar.

“Lo que quisiera es ropa, zapatos; todo se ha quemado, no tengo nada, por favor, que nos ayuden, que nos apoyen, porque nosotros no tenemos donde vivir”.

Si deseas aportar con cualquier tipo de ayuda, puedes comunicarte a los siguientes números: 910 455 201 o 970 148 882.

Sobre el caso

La madrugada del domingo 22 de agosto, un incendio arrasó con 65 hogares prefabricados ubicados en la intersección de las avenidas Talara y Separadora Agroindustrial.

Alrededor de la 1.30 a. m., mientras los vecinos dormían, el fuego empezó a propagarse y llegó a dejar a más de 50 familias afectadas, que no solo perdieron sus casas, sino también alimentos, electrodomésticos y demás utensilios del hogar.

Al lugar llegaron siete unidades de bomberos que trabajaron arduamente para sofocar el siniestro. Por el momento, no se han reportado personas heridas o fallecidas. Según el vicecomandante de los bomberos de Lima Sur, Marcos López, las causas aún son desconocidas y se mantienen las investigaciones.

“Lo que generó el incendio puede haber sido un cortocircuito por la lluvia, debido a que son viviendas precarias y no sabemos cómo están obteniendo el sistema eléctrico. También puede haber sido generado por una vela, debido a que muchas viviendas no cuentan con luz”, mencionó López.

